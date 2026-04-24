藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。4月18日（土）の放送では、プロ野球解説者の五十嵐亮太（いがらし・りょうた）さんに、今年の日本プロ野球の展望について語っていただきました。本記事では、五十嵐さんの古巣でもある福岡ソフトバンクホークスについて伺った模様をお届けします。

（左から）藤木直人、五十嵐亮太さん、高見侑里

高見：今回は、史上4人目となる日米通算900試合登板を達成された亮太さんに“今年のプロ野球”についてお話を伺っていきます。藤木：今年はプロ野球のキャンプ取材はされたのですか？五十嵐：全球団には行けていませんが、行ってきました。藤木：“ここは仕上がりがいいな”と感じた球団はありましたか？五十嵐：やっぱり、福岡ソフトバンクホークスが今年どうなるのかなという感じだったんですよ。（福岡ソフトバンクホークスになってから）リーグ2連覇まではしているのですが3連覇がない。そして、3連覇を阻止しているのが、毎回日本ハム（ファイターズ）なんです。藤木：へぇ！五十嵐：それで、今年が3連覇のかかった3回目のチャンスなんですけど、日本ハムがすごく良い状態じゃないですか。藤木：若手が育ってきて、さらに元々日本ハムの主力ピッチャーだった有原（航平）投手が、メジャーリーグからソフトバンクに行きましたけれども、今シーズンから古巣の日本ハムに戻ったということで、日本ハムファンからしたら熱いニュースだったんじゃないかなと思います。五十嵐：とはいえ、ホークスからすると、ピッチャーがいなくなるのはマイナスですが、それを補える戦力はほぼ揃っていると思うんですよね。徐若熙（シュー・ルオシー）投手やカーター・スチュワート・ジュニア投手もいるので、どうにか埋められるだろうとは思っています。また、小久保（裕紀）監督は「全新（ぜんしん）」を今年のスローガンにしているんです。「前進」じゃないですよ、“全部新しく”で全新なんです。藤木：そうなると、逆にレギュラーの選手たちは「俺たちのことはどうなんだ」となりませんか？五十嵐：だから、新たな気持ちで激しい競争を促しているんです。なので、キャンプ中の雰囲気も良かったですよ。“連覇した”というより、“またここからやらなきゃいけない。やるぞ！”という感じだったので、メンタルコントロールがうまいなと感じましたね。



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＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00〜10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/beat/ 番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12665