4月21日放送の読売テレビ「にけつッ!!」で、ケンドーコバヤシが新幹線グリーン車内で聞いた“驚きの暴言”について話した。

「ケンコバさんが盛岡から東北新幹線のグリーン車に乗車し、荷物を上にしまっていたところ、ひとつ後ろの席の身なりのいいサラリーマン風の若い男性から《近くに座んなよ！キモクサじじい！》と言われたそうです。心の声が漏れたのかとビックリして《いや…、…僕におっしゃられました？》と尋ねたところ、男性は目を泳がせながら黙り込んだそうです。その後、トイレに行って戻ってくると先程の男性が乗務員を呼んでおり、《『あの人です！』って俺のことを指さしてきて。は？ってなって》。戸惑いながら、どうしたのか乗務員に尋ねると《この方が脅されているとおっしゃっていて……。警備員の方をお呼びしようかというお話をしてたんです》と、まさかのケンコバさんに“絡まれた”と申告していたことが発覚。ケンコバさんは男性が先に暴言を発したことなどを説明すると、男性は震えながら《おい？暴力か？暴力でケリつけたいのか？》とさらに絡んできたといいます」（芸能記者）

最終的に、ケンコバは乗務員に席を離してほしいと伝えて、無事に理不尽乗客から逃れることができたようだ。これには多くの人に思い当たる節があるようで、SNSでは共感のポストが相次いだ。

《これ、すっごく分かります。最近のグリーン車、怖いです。金あり品性なしのルツボになっています》

《あんま言いたかねぇけど。グリーン車ってアタオカ乗る確率高くね？自意識過剰なやつとか、常識欠如してるヤツとか》

と“最近のグリーン車”が危険地帯と化していることを指摘する声も。

「4月12日には『破天荒夫婦』というチャンネル名で活動する、登録者数39万人のYouTuber家族が車内で撮影を行い、《電車のなかで変なジジイに絡まれてん》と居合わせた男性客とトラブルになったという動画を公開。駅弁を食べながら会話する様子を撮影していたところ、本人たちにとっては普通のボリュームで話していたそうですが、男性客からすれば騒音だったのでしょう。車掌にクレームが入って注意を受けたようです。また、YouTubeなどの“営利目的の撮影”は車内では原則禁止というJR西日本の見解も明らかになり、動画は一気に炎上。その後、削除されました。夫婦は謝罪動画を投稿し、《公共交通機関で動画撮影はおこなわない》と宣言しました」（前出・記者）

さらに、4月15日には新幹線の最上級車両「グランクラス」の車内でも同様の事態が。

「3月10日に公開された動画で、美容インフルエンサーで、YouTubeチャンネル登録者数2万人の『きららちゃん』が『小悪魔ageha』専属モデル『なつき』さんと仙台の日帰り旅の様子を撮影。ファンからの恋愛相談に答えたり、即興恋愛コントで下ネタを連発したりと大盛り上がり。この様子が『破天荒夫婦』の騒動を受けて見つかり、炎上状態に。きららちゃんは4月14日に自身のXを更新して《元動画を見てもらうと分かるのですが、この時グランクラス内は私たち以外乗客がおらず貸切状態でした》と言い訳したものの、そもそも撮影禁止なわけですから、《撮影に関して、規約の確認が不足しておりました》と再謝罪することになりました。

鉄道はあくまで公共交通機関ですから、周囲への配慮は必要不可欠。最低限のマナーです。“金払ってるんだから”という意識があると、他人に絡んだり、迷惑を顧みずに騒ぐという行為をしてしまうのかもしれません」（前出・記者）

グリーン車で“成り金大暴れ”というエピソードは、昭和の頃から定番のネタではあるが、令和の世になっても人の意識はそうそう変わらないものなのだろうか。