長岡市の県立近代美術館で開かれている企画展『描く人、安彦良和』のトークイベントが開かれ、『機動戦士ガンダム』の制作秘話が披露されました。



イベントでは、『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザインなどを手がけたアニメーターで漫画家の安彦良和さんと、まな弟子で十日町市のCGアニメスタジオ『紺吉』の映像創作顧問を務める板野一郎さんの師弟対談が実現。抽選で選ばれた約150人を前に、『ガンダム』の制作秘話が語られました。



■安彦良和さん

「(映画の)リメイク作業の最後の方は板野君を重宝に使い放題に使って、ほとんどアイコンタクトだったね。」



■板野一郎さん

「そうなんですよ。大変なカットを出すときに安彦さんが僕の方を見ているんです。目が合うと分かりましたと。」



作品の原画など1200点以上を展示するこの企画展は、県立近代美術館で5月24日(日)まで開かれます。