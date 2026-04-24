【かつや】親子丼の中にカツを閉じ込めた「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼/定食」発売 - 出汁の旨みと肉の満足感
かつやは4月28日、「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」(通常店舗979円/券売機店舗980円)、「出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)を国内のかつやで発売する。
「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」(通常店舗979円/券売機店舗980円)
やさしい出汁でとじたふわとろ親子丼の中に、サクッと揚げたロースカツを閉じ込めた。ロースカツにはコクと香りが際立つ出汁醤油を合わせ、親子丼のまろやかな味わいと一体化させた。ひと口ごとに広がる、出汁の旨みと肉の満足感がクセになる一杯だという。
「"のせる"ではなく"入れる"。カツが見えなくなる、かつやの新発想をお楽しみください」(同社)
「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」(通常店舗979円/券売機店舗980円)
「出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)
出汁醤油ロースカツ in the 親子丼は、お弁当としてテイクアウトも可能(通常店舗961円/券売機980円)。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼弁当」（通常店舗961円/券売機980円）
「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」(通常店舗979円/券売機店舗980円)
やさしい出汁でとじたふわとろ親子丼の中に、サクッと揚げたロースカツを閉じ込めた。ロースカツにはコクと香りが際立つ出汁醤油を合わせ、親子丼のまろやかな味わいと一体化させた。ひと口ごとに広がる、出汁の旨みと肉の満足感がクセになる一杯だという。
「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」(通常店舗979円/券売機店舗980円)
「出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)
出汁醤油ロースカツ in the 親子丼は、お弁当としてテイクアウトも可能(通常店舗961円/券売機980円)。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼弁当」（通常店舗961円/券売機980円）