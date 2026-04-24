【かつや】親子丼の中にカツを閉じ込めた「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼/定食」発売 - 出汁の旨みと肉の満足感

【かつや】親子丼の中にカツを閉じ込めた「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼/定食」発売 - 出汁の旨みと肉の満足感