18歳未満は一律5,100円、親子三世代でお得にプレーを楽しめるイベントも！ ジュニアゴルファーへの支援が手厚すぎた
少子高齢化が進むなかゴルフ業界でも次世代ゴルファーの育成が急務だ。そんな課題を解決するため、子供たちが気軽にゴルフを楽しめる機会を設けているのが箱根湖畔ゴルフコース。今回はジュニア向け企画担当営業課長の片岡崇二郎さんに、同コースのプロジェクトについて聞いた。
【写真】子供たちもにっこり！ 参加者は全員もらえる賞品の数々
「私たちは約10年前からジュニアゴルファーの支援に本格的に取り組んでいます。具体的には、夏休みに毎年実施している初心者のお子様も参加可能な『親子deゴルフ大会』（中学生以下が対象で競技は家族2名でのスクランブル方式）や、4ホールを無料開放してゴルフ体験ができる『ジュニアゴルファー応援キャンペーン』などを定期的に行っています。『親子deゴルフ大会』は今年は8月2日に開催予定です」ジュニアゴルファーはコスト面でもメリットがある。「また、ジュニア料金を曜日を問わずに一律5,100円（18歳未満）として、まずはゴルフを好きになってもらうことを最優先しています。箱根という涼しい環境を活かし、親子三世代が笑顔でプレーできる場をご提供するのが私たちの理想です。さらに、中学校の職場体験なども受け入れており、プレーに限らずゴルフ文化の魅力を多角的に伝えています」ジュニアへの支援は、ゴルフ業界の未来を見据えた重要な戦略のひとつ。こうした取り組みを経て、ゴルファーが増えるきっかけになることを願うばかりだ。■箱根湖畔ゴルフコースのジュニアゴルファー支援の取り組み【POINT1】無料で楽しめる『ジュニアゴルファー応援キャンペーン』を実施中学生以下のジュニアが対象で、4ホールをプレーできる。実施期間は5月17日〜11月15日までの予定（開催日などの詳細は要問い合わせ）。【POINT2】夏休みに家族で参加できる『親子deゴルフ大会』を開催中学生以下のジュニアと家族（保護者）2名のペアでプレーするスクランブル方式の大会。今年は8月2日に実施予定で参加費用は2万円（税込）。
【POINT3】年間を通してジュニア料金5,100円（平日・土日共通）を設定リーズナブルなジュニア料金5,100円（18歳未満・１ラウンド）があるのも魅力。これなら家計への負担を軽減できる。【POINT4】無理なくプレーできるジュニア向けティーイングエリアを設置距離の短いジュニア向けティを設置。子供たちがレギュラーティから打つ大人よりボールを先に飛ばせる喜びを味わえるのも魅力。
【POINT5】中学生を招きゴルフ場の職場体験の企画を実施プレーだけでなくゴルフ場の仕事にも興味を持ってもらえるように、課外授業に協力し接客業やコース管理などの体験学習を実施。
◇ ◇ ◇睡眠の仕方がミスってる?→関連記事で【目覚ましがスマホ、ラウンド前日の早寝が大叩きの原因だった！ 間違いだらけの「睡眠習慣」改善法】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
目覚ましがスマホ、ラウンド前日の早寝が大叩きの原因だった！ 間違いだらけの「睡眠習慣」改善法
同伴者が卵を産む瞬間を目撃！ 不正を働くゴルファーには何て言うのが正解？
EVの先駆者、日産「リーフ」が新型にチェンジ！ “今日イチショット”並みにかっ飛ばせる走りに驚愕!?
スライサーのお手本！ つかまる要素満載の岩井明愛スイング 左足で踏み込んで上体を右に残すとドローが打てる
クラブを変えない吉田優利、5年以上使い続けてきた愛用UTをついにチェンジ！ “出っ刃”なテーラーを選んだ理由が面白い！
【写真】子供たちもにっこり！ 参加者は全員もらえる賞品の数々
「私たちは約10年前からジュニアゴルファーの支援に本格的に取り組んでいます。具体的には、夏休みに毎年実施している初心者のお子様も参加可能な『親子deゴルフ大会』（中学生以下が対象で競技は家族2名でのスクランブル方式）や、4ホールを無料開放してゴルフ体験ができる『ジュニアゴルファー応援キャンペーン』などを定期的に行っています。『親子deゴルフ大会』は今年は8月2日に開催予定です」ジュニアゴルファーはコスト面でもメリットがある。「また、ジュニア料金を曜日を問わずに一律5,100円（18歳未満）として、まずはゴルフを好きになってもらうことを最優先しています。箱根という涼しい環境を活かし、親子三世代が笑顔でプレーできる場をご提供するのが私たちの理想です。さらに、中学校の職場体験なども受け入れており、プレーに限らずゴルフ文化の魅力を多角的に伝えています」ジュニアへの支援は、ゴルフ業界の未来を見据えた重要な戦略のひとつ。こうした取り組みを経て、ゴルファーが増えるきっかけになることを願うばかりだ。■箱根湖畔ゴルフコースのジュニアゴルファー支援の取り組み【POINT1】無料で楽しめる『ジュニアゴルファー応援キャンペーン』を実施中学生以下のジュニアが対象で、4ホールをプレーできる。実施期間は5月17日〜11月15日までの予定（開催日などの詳細は要問い合わせ）。【POINT2】夏休みに家族で参加できる『親子deゴルフ大会』を開催中学生以下のジュニアと家族（保護者）2名のペアでプレーするスクランブル方式の大会。今年は8月2日に実施予定で参加費用は2万円（税込）。
【POINT3】年間を通してジュニア料金5,100円（平日・土日共通）を設定リーズナブルなジュニア料金5,100円（18歳未満・１ラウンド）があるのも魅力。これなら家計への負担を軽減できる。【POINT4】無理なくプレーできるジュニア向けティーイングエリアを設置距離の短いジュニア向けティを設置。子供たちがレギュラーティから打つ大人よりボールを先に飛ばせる喜びを味わえるのも魅力。
【POINT5】中学生を招きゴルフ場の職場体験の企画を実施プレーだけでなくゴルフ場の仕事にも興味を持ってもらえるように、課外授業に協力し接客業やコース管理などの体験学習を実施。
◇ ◇ ◇睡眠の仕方がミスってる?→関連記事で【目覚ましがスマホ、ラウンド前日の早寝が大叩きの原因だった！ 間違いだらけの「睡眠習慣」改善法】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
目覚ましがスマホ、ラウンド前日の早寝が大叩きの原因だった！ 間違いだらけの「睡眠習慣」改善法
同伴者が卵を産む瞬間を目撃！ 不正を働くゴルファーには何て言うのが正解？
EVの先駆者、日産「リーフ」が新型にチェンジ！ “今日イチショット”並みにかっ飛ばせる走りに驚愕!?
スライサーのお手本！ つかまる要素満載の岩井明愛スイング 左足で踏み込んで上体を右に残すとドローが打てる
クラブを変えない吉田優利、5年以上使い続けてきた愛用UTをついにチェンジ！ “出っ刃”なテーラーを選んだ理由が面白い！