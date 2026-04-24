フィアット600ハイブリッドの限定車を発売

ステランティス・ジャパンは4月23日、フィアットのコンパクトSUV、600ハイブリッドの限定車『フィアット600（セイチェント）ハイブリッド・ラ・プリマ・カフェラテ（600 Hybrid La Prima Caffelatte）』を、200台限定で発売した。

【画像】コーヒーモチーフのフィアット600限定車、『カフェラテ』と『クレマカプチーノ』 全7枚

ベースとなる『600ハイブリッド・ラ・プリマ』は、ひと目でフィアットとわかるイタリアンデザインに、クラストップレベルの燃費性能と充実した運転支援機能を備えたBセグメントのSUVモデルだ。



フィアット600ハイブリッド・ラ・プリマの限定車『カフェラテ』発売。 ステランティス・ジャパン

今回の限定車『600ハイブリッド・ラ・プリマ・カフェラテ』は、2025年9月に登場した限定車『600ハイブリッド・クレマカプチーノ』に続くモデルで、イタリアのカフェ文化に着想を得たコーディネイトとなっている。

価格は439万円で、経済変動加算額15万円が含まれる。

カフェラテをイメージした仕立て

エクステリアは、前回の限定車で好評を得たボディカラー『クレマカプチーノ』をベースに、カフェラテのスチームミルクをイメージしたホワイトのアクセントが特徴となっている。

具体的には『ドアミラーカバー』、『フロントの600エンブレム』、『リアのFIATエンブレム』が『ホワイトパッケージ』によりホワイトカラーで統一される。



フィアット600ハイブリッド・ラ・プリマの限定車『カフェラテ』発売。 ステランティス・ジャパン

一方、インテリアは落ち着いた濃灰色のグラファイトとアイボリーの『ツートーンエコレザー・フロントシート』を特別装備する。また、リアシートにもグラファイトのエコレザー仕立てとなる。