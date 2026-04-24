柏木由紀「もちろん私だとバレてません」 “ガチャ活”での交流を明かす「嬉しいね」「何てほのぼのとした話」 まさかの“目撃者”も登場

柏木由紀「もちろん私だとバレてません」 “ガチャ活”での交流を明かす「嬉しいね」「何てほのぼのとした話」 まさかの“目撃者”も登場