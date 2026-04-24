柏木由紀「もちろん私だとバレてません」 “ガチャ活”での交流を明かす「嬉しいね」「何てほのぼのとした話」 まさかの“目撃者”も登場
元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が22日、自身のXを更新。プライベートでの“推し活”で起こったほっこりエピソードを、写真を添えて明かした。
【写真】「みんな優しいな〜」柏木由紀が手にしたマイメロ、クロミなどの“戦利品”
柏木は「私のiPhoneについてるマイメロのストラップを見て『お姉さん！マイメロ当たるといいですね！』と後ろの方が声をかけてくれて、コロコロクリリンがかぶったのを横から見てた方が『マイメロあります！交換しませんか！』と声をかけてくれて、最高のガチャ日和!!」と見知らぬサンリオファンと景品を交換したことを報告。さらには「クロミはかぶったウサハナと交換してもらた」（原文ママ）とも報告し、“戦利品”の写真を披露。「もちろん私だとバレてません」と得意げにコメントした。
この投稿に対し、「ちょうど1時間ほど前に私の目の前で繰り広げられてた会話に似ててびっくり。ポケットからマイメロのビーズストラップが出てた」とまさかの“目撃者”が現れたほか、そのほかのファンからは「ゆきりんだとバレずに純粋にサンリオ好きの同士として声をかけてくれたのは嬉しいね」「推しの幸せを見れてヲタの私も幸せです」「ゆきりんと気付いていないのは凄いね！」「実はバレバレだったりしてwww」「何てほのぼのとした話なんだ」「相手の方 どんな方か気になる」「最高の1日になりましたね サンリオファンの方々は みんな優しいな〜」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「みんな優しいな〜」柏木由紀が手にしたマイメロ、クロミなどの“戦利品”
柏木は「私のiPhoneについてるマイメロのストラップを見て『お姉さん！マイメロ当たるといいですね！』と後ろの方が声をかけてくれて、コロコロクリリンがかぶったのを横から見てた方が『マイメロあります！交換しませんか！』と声をかけてくれて、最高のガチャ日和!!」と見知らぬサンリオファンと景品を交換したことを報告。さらには「クロミはかぶったウサハナと交換してもらた」（原文ママ）とも報告し、“戦利品”の写真を披露。「もちろん私だとバレてません」と得意げにコメントした。