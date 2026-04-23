

柏木悠（超特急）

柏木悠（超特急）が23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアのアライバル・カーペットに登場した。

【写真】満面の笑みでアライバル・カーペットに登場した柏木悠（超特急）

メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが出演する映画『プラダを着た悪魔』 。2006年に公開され、世界中の女性たちから“働く女性のバイブル”として絶大な支持を集めた。その続編となる『プラダを着た悪魔２』が、5月1日より日米同時公開される。劇場公開に先駆け、東京・六本木ヒルズで「ジャパンプレミア」が開催された。

本作の好きなところ、期待していることを聞かれると柏木は、「この作品はすごく自分の中の自信をつけてくれる作品だなと思いますし、やっていることの背中を押してくれる、そんなところが好きです」と回答。

今日のファッションについて、「皆さん黒色、結構暗めな色だったので、今回はちょっと春（ハル）らしく爽やかなピンクパープルという色を“ねじ込ませていただきました”」とポイントを説明した。

なお、イベントには同作のジャパンアンバサダーに就任したTWICEのMOMOとSANAをはじめ、ゲストとして長谷川京子、三吉彩花、山田優、谷まりあ、せいら、RAN（MAZZEL）らが集結。華やかにジャパンプレミアを彩った。