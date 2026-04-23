菅井友香、キスシーンに反響「リップ音すごくなかった？」「胸がぎゅーってなる」 『水曜日、私の夫に抱かれてください』第4話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第4話が22日放送され、菅井友香のキスシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「リップ音すごくなかった？」稲葉友と濃厚な演技を見せた菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は史幸は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない史幸の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
第4話では、蓉子が史幸とともに史幸の自宅に向かうと、史幸が玄関で蓉子を壁に押し、蓉子とキス。その後、蓉子が拒否反応を示し、史幸も冷めて蓉子を追い返した。
入山とともに、W主演を務める菅井の演技には「リップ音すごくなかった？」「胸がぎゅーってなる」といったコメントのほか、玄関で行為に及ぼうとした上に蓉子を追い返す史幸に対し「ほんまくそ！！神栖！！」「最低最低最低最低！」など憤りを感じるような声も寄せられている。
【場面写真】「リップ音すごくなかった？」稲葉友と濃厚な演技を見せた菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は史幸は既婚者だった。
第4話では、蓉子が史幸とともに史幸の自宅に向かうと、史幸が玄関で蓉子を壁に押し、蓉子とキス。その後、蓉子が拒否反応を示し、史幸も冷めて蓉子を追い返した。
入山とともに、W主演を務める菅井の演技には「リップ音すごくなかった？」「胸がぎゅーってなる」といったコメントのほか、玄関で行為に及ぼうとした上に蓉子を追い返す史幸に対し「ほんまくそ！！神栖！！」「最低最低最低最低！」など憤りを感じるような声も寄せられている。