菅井友香、キスシーンに反響「リップ音すごくなかった？」「胸がぎゅーってなる」 『水曜日、私の夫に抱かれてください』第4話【ネタバレあり】

菅井友香、キスシーンに反響「リップ音すごくなかった？」「胸がぎゅーってなる」 『水曜日、私の夫に抱かれてください』第4話【ネタバレあり】