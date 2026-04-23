中学時代はサブもチーム、第7地区、東京都に育てられたGK高橋恒輝(大成高)がU-17日本代表としてアジアへ

中学時代はサブもチーム、第7地区、東京都に育てられたGK高橋恒輝(大成高)がU-17日本代表としてアジアへ