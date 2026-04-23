【「Steamトレンド」アップデート】 4月23日 実施

リュウズオフィスは4月23日、Steamユーザーのためのゲーム発掘サイト「Steamトレンド」をアップデートした。

「Steamトレンド」は、日々大量のゲームがリリースされるSteamで「今流行っているゲーム」や「あなたにぴったりの作品」をいち早く見つけられるキュレーションサービス。今回のアップデートでは、日本の売れ筋や市場の動きをプロ目線で解説する「Steamトレンド週報」と、今注目のタイトルを厳選して紹介する「Steamトレンドピックアップ」が追加された。

また、これに合わせて開設された「Steamトレンド公式X」では、その日Steamで発売される全てのタイトル一覧が毎日ポストされる。

このほかにも、Steamゲーマーが楽しめるミニゲームなどのサイト内コンテンツが順次追加される予定だ。

4月23日 アップデート概要

アップデート（1）Steamトレンド週報：Steamの「いま」をデータから読み解く

注目の新作タイトルから、セールなどを機に販売が急伸したタイトル、さらにはトレンドの波に乗っているジャンルまで、Steamという巨大なプラットフォームで日々巻き起こる変化を、販売推移・ユーザー評価の軸から鋭く分析する。

単なるランキング紹介に留まらず、「なぜそのゲームが支持されているのか」という背景まで深堀りするレポートが、毎週火曜日に配信される。

アップデート（2）Steamトレンドピックアップ：次なるヒット作をいち早くキャッチ

Steamで急速に販売を伸ばしている期待の新着タイトルや、局所的に盛り上がりを見せている隠れた良作に光を当てる特集コーナー。

膨大なカタログの中に埋もれがちな「いま、まさに波に乗っているタイトル」を厳選して紹介し、次に遊ぶべき1本を探しているプレーヤーにとって、最高のキュレーションガイドを目指す。こちらも毎週火曜日配信予定。

アップデート（3）Steamトレンド公式X開設：その日のSteam発売タイトルすべてをチェック！

昨年はSteamにおいて、年間2万本以上の新作タイトルがリリースされた（SteamDB調べ）。1日あたりに換算すると約55本という驚異的なペースであり、注目していたタイトルの発売をうっかり見逃してしまうことも珍しくない。こうした状況を受け、「Steamトレンド公式X」が開設された。

同アカウントではその日に発売される全てのSteamタイトルの一覧が毎日欠かさず発信される。お目当てのタイトルの発売日確認はもちろん、流れてくるサムネイルから直感的に新しいゲームに出会う「ジャケ買い」のような楽しみ方もできる。

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