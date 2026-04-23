タレントの大久保佳代子が２２日、日本テレビ系「有吉の壁」で槇原敬之のものまねを披露。激似ぶりに有吉も爆笑した。

この日は１年ぶりの「アーティストになりきれ！ご本人登場選手権」を放送。その中で槇原敬之の「どんなときも」を歌ったのが大久保。かつらをかぶり、ひげもつけた大久保は意外にも槇原に激似。判定に厳しい有吉も思わず「似てるな」というほどだ。

ご本人登場で出てきたのは元巨人の槙原寛己氏。槙原違いだったが、２人で槙原氏のバース、掛布、岡田のバックスクリーン３連発の替え歌で盛り上がった。

歌い終わると有吉は再び「大久保さんが似てるんだよ」としみじみ。大久保も「かつらを付ける前はまさか…と思ったが、かつらをつけたらみるみる似てきた」と自分でもビックリ。

槙原氏も「僕も裏で会って挨拶されたが、本物が来たのかと思った。僕が騙されているのかと思った」というクオリティ。ネットも「大久保さんのマッキーが似すぎててしばらく思い出し笑いしそう」「大久保さんの槙原敬之激似で涙出るほど笑ってる」「大久保さんが見れば見るほど似てて面白い」「顔そっくり」など反響を呼んでいた。