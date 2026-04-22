岡田准一×ディフェンダーの2ショット

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社は2026年4月22日、DEFENDER ブランド・アンバサダーに俳優の岡田准一さんを起用したと発表。就任発表会を実施しました。

あわせてオリジナルブランドムービーの制作・公開も発表され、2026年4月24日（金）から26日（日）にかけて東京・高輪ゲートウェイシティで開催されるポップアップイベント「DEFENDER BRAND EXPERIENCE AT TAKANAWA GATEWAY CITY」でも上映される予定です。

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今回の発表会では、代表取締役社長のマグナス・ハンソン氏が登壇し、「DEFENDER（ディフェンダー）」 の日本市場における歩みと現状について語りました。

「1950年4月に初代ランドローバー『シリーズ I』が日本に輸入されて以来、ディフェンダーは長い歴史を日本で刻んできました。最新モデルは2019年に発売され、タフラグジュアリー、走破能力、そしてアイコニックなデザインが日本のお客様に深く支持されています」と話し、日本市場でのディフェンダーの好調ぶりを強調しました。

実際に2025年度（2026年3月期）の小売販売台数は前年比23% 増という結果を残し、日本は世界第5位の販売市場になったといいます。

ディフェンダーのブランドコンセプトは「不可能を可能にする」（Embrace the Impossible）です。

1948年の誕生以来、圧巻のパフォーマンス、独創性に富んだデザイン、先進的なテクノロジーを融合させながら進化を続けてきたブランドです。

岡田准一氏のブランド・アンバサダー就任について、ハンソン氏は「岡田さんは俳優活動にとどまらず、プロデューサーやアクションプランナーとしても活躍されており、常に自分を再発明し、新しいフィールドに挑み続けてきた方です。それはまさにディフェンダーの哲学そのものです。さらに岡田さんはご自身も ディフェンダーのオーナーであり、本物のディフェンダーファミリーの一員です。このパートナーシップが非常に楽しみです」と話し、就任の経緯と期待感を述べました。

アンバサダー就任にあたって岡田氏は「かっこいい大人になりたいと幼いころから胸に想いを抱いてきました。ディフェンダーは時にタフであり、時に強さを内に秘めたしなやかさをもつ存在です。その在り方は、まさに僕の思い描いてきたかっこよさそのものだと感じています。

『不可能を可能にする』ディフェンダーのスピリットは、常に挑戦を続けてきた僕の道は間違っていなかったと思わせてくれます。これからはディフェンダーとともに、皆様一人ひとりの挑戦を後押しできる存在でありたいと思っています」とコメントしています。

会見では岡田氏がアンバサダーとして初めて公の場に登場し、ディフェンダーへの思いや「不可能を可能にする」というコンセプトへの共感を語る場が設けられました。

その中で「岡田さんにとってディフェンダーはどんなクルマですか」という質問に対し岡田氏は以下のようにコメントしました。

「繰り返しになってしまいますが、時にタフで時にラグジュアリーというか、いろんな気持ちにさせてくれるクルマだと思っています。

こうなりたい自分というものを重ねながら仕事現場でも自分で運転して行くようになりましたし、自分で興味のある伝統文化やいろんなことを取材しに行くのもこのクルマでちょっと長旅しながらというのがあります。未開の地、会ったことない人にこのクルマで会いに行くという願いを込められる存在として、パートナーとして最高だと思っています。

また、年齢を重ねて思うのは、誰かの挑戦を後押しできる存在になれたら最高だということです。そういう後押しできるディフェンダーみたいな存在になりたいですね」

なお、ディフェンダーの現行型は2019年に登場したモデルです。2025年7月からは初のマイナーチェンジを受けた「2026年モデル」の受注が開始されており、ラインナップにPHEV（プラグインハイブリッド）モデルが追加されるなど進化を続けています。

ボディタイプはショートホイールベースの「90（3ドア）」、標準の「110（5ドア）」、ロングホイールベースの「130（8人乗り）」の3種類が設定され、価格（消費税込）は899万円から2340万円となっています。