【アーケードアーカイブス ストリートスマート】 4月23日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 ストリートスマート】 4月23日 配信予定 価格： 1,100円（PS5/Xbox Series X|S版） プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス ストリートスマート」を4月23日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

また同日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用「アーケードアーカイブス2 ストリートスマート」も配信される。価格は1,100円。

「ストリートスマート」は、1989年にSNKから発売されたアクションゲーム。強さが真の男の価値を決めた時代を舞台に、孤高の空手家とプロレスラーが、最強の喧嘩野郎を目指して全米を巡り、戦い抜く。2人同時プレイで共闘したあとは1P対2Pの対戦も楽しめる。さらに、勝者にはGALの祝福が待っている。

【スクリーンショット】

※PS4版の「アーケードアーカイブス ストリートスマート」を購入している場合、PS5版の「アーケードアーカイブス2 ストリートスマート」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなどを行なう公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信されている。

4月23日は「ストリートスマート」を特集する。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

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