サッカーＪ１Ｃ大阪の元日本代表ＭＦ香川真司が２２日、同じ大阪市を本拠地とするラグビーリーグワン２部・レッドハリケーンズ（ＲＨ）大阪のクラブハウスをサプライズで訪れ、次戦ジャージー贈呈のプレゼンターを務めた。

同じヤンマースタジアム長居やヤンマーハナサカスタジアムでホームゲームを行う両チーム。香川は「呼んで頂いて光栄。同じ本拠地で、同じスタジアムを使っている。大阪では野球が人気ですが、手を組んで一緒に盛り上げていけたら」とサッカーとラグビーによる“共闘”を呼びかけた。

ＲＨ大阪はリーグワン２部で今季残り３戦となった現在、８チーム中５位。すでに１部昇格の可能性は消滅も、３部降格の可能性は残る状況だ。次戦は最下位の日野戦（２５日・ハナサカ）。歴戦の３７歳・香川は、ＲＨ大阪の選手、スタッフ約８０人を前に「そういう相手が、自分のキャリアを通じて言うと一番やっかい」と油断大敵をアドバイス。「（２部に）残留し、来季以降１部に上がってください」と激励し、「タイミング合えばスタジアムに行きたい」と自身初のラグビー生観戦も示唆した。

ＲＨ大阪のゲームキャプテンとキッカーを務める２４歳のＦＢ山口泰輝副将は、中学までサッカー少年とあり「驚いたし、オーラがすごかった」と香川来訪に感激。「刺激になったし、おっしゃっていたように、野球が人気ですがラグビーとサッカーで盛り上げていきたい」と意気込んだ。

サッカーやラグビーのさらなる人気向上のためには「結果で示すしかない」と香川。自身が所属するＣ大阪は現在、Ｊ１百年構想リーグで西地区１０チーム中６位。２連勝中と好調だが、広島戦（２５日・Ｅピース）、神戸戦（２９日・ノエスタ）とアウェー連戦が待つ。「（好結果が）サッカー、ラグビーに興味のない人に足を運んで頂けるきっかけになる。大阪の街が盛り上がればいい。ラグビー選手の熱量は想像以上で、刺激的な活動でした」と笑顔でグラウンドを後にした。

この日の香川の訪問は、Ｃ大阪・日置貴之社長がＲＨ大阪のマーケティング部門のアドバイザーも務めていることから実現した。