

櫻井翔「TENTIAL」新TVCM「疲れたらBAKUNE」篇

櫻井翔が出演する「TENTIAL」新TVCM「疲れたらBAKUNE」篇（15秒、30秒）が、4月24日から全国（一部地域を除く）で放送される。

【動画】櫻井翔が出演 BAKUNE TVCM「疲れたらBAKUNE」篇＆メイキング映像

健康に前向きな社会の実現を目指しコンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIALは、2024年からイメージキャラクターを務めている櫻井翔を起用した新TVCM「疲れたらBAKUNE」篇（15秒、30秒）を4月24日から全国（一部地域を除く）で放送。また5月10日の母の日、そして6月21日の父の日に向け、櫻井が両親への想いを語りながらプレゼントした「BAKUNE」を選ぶWEB動画（全4篇）を4月24日から配信、4月下旬以降YouTubeで公開するほか「BAKUNE」を愛用しているエピソードなどを語ったインタビュー映像およびCMメイキング映像も4月22日からWEBで公開する。

本TVCMは「BAKUNE」を着て疲労回復した“BAKUNE櫻井”と、疲れで眠気が抜けない“パジャマ櫻井”の二役を櫻井翔がひとりで演じる人気シリーズの第3弾。リカバリーウェア業界を牽引するブランドとして、血行促進や寝返りを妨げない設計など目に見えないテクノロジーや効果、製品の魅力をしっかり伝えることを第一としつつ、上質なトーンで描くことにより、元気な“BAKUNE櫻井”との会話劇を楽しく、そしてわかりやすく演出。

日常の健康課題を解決する製品を通してあらゆる人々のコンディショニングをサポートするテンシャルは、櫻井と共に「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」という目標の実現を目指す。

撮影エピソード

「BAKUNE」を着た“BAKUNE櫻井”と疲れている“パジャマ櫻井”の二役を演じるCMシリーズも3年目に入り、リラックスした表情でスタジオに登場した櫻井だが、撮影前の打ち合わせで「『櫻井さん史上、最高に疲れている櫻井さん』を見せてください！」とオーダーを受けると表情は一変。さらに、その疲れ具合もシリアス過ぎず、どこかチャーミングな雰囲気が漂う感じで…と難度の高い演技を求められたものの、櫻井は真面目な表情で「わかりました」と返事をすると、わざと寝グセに見えるよう髪型を整え、少し眠そうな表情でカメラの前に入りスタンバイした。

“過去最高の疲れ”を表現するため表情や仕草を模索していた櫻井だが、これまで多忙を極めても仕事の現場で疲れを見せずに過ごしてきたためか、演技が決まらず苦戦気味の様子。櫻井は「あ〜眠い〜…」のセリフを連呼しながら疲れの表現を追求し、監督が「OK」の合図を出しても「もう1回やらせてください」と自ら撮り直しを申し出るひと幕も見られた。櫻井はさらに演技を突き詰め、チャレンジを繰り返しながら無事にOKテイクを獲得。周囲からは「本当に疲れているのでは？」と心配する声も聞かれましたが、カメラが止まるとニッコリと笑顔を見せていた。

“BAKUNE櫻井”を演じるため「BAKUNE」を着て再登場した櫻井。今作では「BAKUNE Dry Men‘s」（ネイビー）の半袖トップスとロングパンツを着用し、セット販売ではない組み合わせでも快適に着られることを表現。「BAKUNE」に着替えた櫻井は、これまでの“過去最高の疲れ”とはまったく異なる元気な笑顔でスムーズな演技を連発。この日最後の撮影は「BAKUNE」を着てベッドで横になるシーンだったが、櫻井は「今日イチで気持ちいい〜！このまま眠ってしまいそう（笑）」と最高の笑顔で演じ切り、無事にすべての撮影を完了した。