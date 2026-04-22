初夏に使えるのに「セール」だって！【ユニクロ】お財布に優しい！「涼しげトップス」

今シーズンのトレンドは、シアーやメッシュなど透け感のあるアイテム。長袖タイプなら今の時期から取り入れやすく、半袖はまだ早く感じる初夏の即戦力としても活躍します。そんな今注目のアイテムが【ユニクロ】では1,000円台に値下げされているとの情報をキャッチ。お得にトレンドを取り入れるチャンスです！

重ね着コーデが一気に垢抜けるシアートップス

【ユニクロ】「シアーメッシュクルーネックT」\1,290（税込・セール価格）

メッシュ素材がコーデに軽やかさをプラスしてくれるTシャツ。シンプルな丸首なので、インナーを重ねたり、半袖とレイヤードして腕だけ透け感を楽しんだりと、幅広い着こなしで楽しめます。余計な装飾がないからこそ、ジャケットやジレと合わせたきれいめコーデにもなじみやすいのがGOOD。ややコンパクトなつくりなので、ワイドパンツやふんわりスカートなど、ボリュームのあるボトムスと合わせたスタイリングが特におすすめです。

カジュアルにもフェミニンにも馴染むメッシュセーター

【ユニクロ】「3Dメッシュクルーネックセーター」＜ダークブラウン＞ \1,990（税込・セール価格）

程よい透け具合が涼しげなメッシュ編みで、カジュアルからフェミニンまでマルチに活躍してくれそうな1枚。肩やサイドの縫い目がない3Dニットで、どの角度から見てももたつきなく、すっきりとした印象です。洗濯機洗いできるのも高評価。ダークブラウンがいち早く値下げになっているので、チェックしておきたいところです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。