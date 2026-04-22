頑張ってる感が出るのはNG！40代の引き算メイクの正しい実践テク

こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「デイリーメイクのつもりだけど、ちょっとやりすぎかも…」と気になっていませんか？理想を追求してメイクをすると、頑張ってる感が出てしまう方は少なくありません。今回は、頑張ってる感を出さずに理想を叶える40代の引き算メイクテクをご紹介します。

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NGポイントはここ

頑張ってる感が出る原因は、メイクのバランスにあります。メイクは主張するポイントを決めたら、他の部分は引いてバランスを取ることが大切です。すべてのポイントを主張するとバランスが崩れ、頑張ってる感が出すぎてしまいます。

40代の方によくみられる気をつけたいポイントは以下のとおりです。

・シミやクマを隠すためにベースメイクが厚塗り

・アイシャドウもマスカラもしっかり塗りすぎて主張が強い

・目元も口元もくっきりメイクにすると頑張ってる感が増幅

年齢を重ねると目の下のクマや頬のシミが気になるもの。しかし、コンシーラーでしっかりカバーすると厚塗り感が出てしまい、フォーマル感の強い肌印象になります。

アイメイクにもご注意を。たとえば、40代の方が若い頃に流行した目力重視のアイメイクだと、ピンクメイクでも強めになりがちです。アイシャドウはピンク系でも濃い締め色を幅広く塗っていると、ダークな印象になります。

そこにマスカラもしっかりと塗っていると、近年のメイクとのギャップが大きくなるでしょう。

さらに、リップメイクでマットタイプを合わせると、フォーマル感がより一層アップします。肌も目元も口元も隙がなく、頑張ってる感がかなり強いメイクに仕上がります。

コンシーラーは使わず補正力の高いハイライトで透明感アップ

クマやシミのカバーにはコンシーラーが便利ですが、ファンデーションの上にコンシーラーをたっぷり使うと厚塗りになりやすいもの。

おすすめは、ファンデーションを塗った後に補正力のあるハイライトで隠す方法です。

そのアイテムは、セザンヌ「トーンフィルターハイライト」02 フィルターピンク（税込693円）。ファンデーションとフェイスパウダーで仕上げた後、シミやクマが気になる部分に重ねるだけで、影やくすみを飛ばして自然にカバーできます。

透明感でカバーすると厚塗り感なく仕上がるので、持っておくと非常に便利なアイテムです。

アイメイクはまつ毛を主役に、色はほんのり血色を足す程度

近年のアイメイクは、かなり薄め。目力を強調したくなる40代の方にとっては、物足りなく感じることも多いでしょう。

今のトレンドに合わせながらも満足感を出すコツは、まつ毛を主役にすること。アイシャドウは全体的に淡い色合いで構成されたピンク系を使い、血色でほんのりと陰影を与える程度で十分です。

まつ毛を主役にするために、しっかりとカールさせてからマスカラで長さをプラスしてください。ボリュームを出すと頑張ってる感が強くなるので、密度は控えめにするのがポイントです。これで抜け感を与えながらも目力は強まります。

使用したアイシャドウは、KATE「バウンシーチークシャドウ」PK-2 ピンクムース（税込1,650円）。頬まで広く色をのせることで、目元の印象をアップさせるアイテムです。

立体感と血色感を同時に与えられ、さりげなく目力を高められます。1アイテムでチークとしても使えるのも便利です。

マスカラは、エチュード「カールフィックスマスカラ」グレーブラウン（税込1,650円）。上向きカールのまつ毛を長時間保つマスカラです。長さを出しながら自然な束感が作れるため、繊細ながらも適度なボリュームが得られます。

グレーブラウンは目力を出しつつナチュラルに仕上がるカラーです。

リップは足し算も引き算もしすぎない、ツヤと明るさのある高発色なものを

40代のメイクでは、リップは濃すぎても淡すぎても失敗の原因に。淡い色だと顔が寂しく老けた印象になりやすいため、しっかりと血色を与えられる高発色なものを選んでください。

高発色のリップの場合、マットタイプだとフォーマル感が強くなりすぎます。ツヤと明るさのあるもので軽やかさを出しましょう。

使用したのは、rom＆nd「ジューシーラスティングティント」31 bare apricot（税込1,320円）。果汁のシロップを彷彿とさせるカラーバリエーションのティントリップ。

こちらは、明るめのコーラルカラーです。みずみずしいツヤ感で若々しい表情を叶えます。

今回ご紹介したのは、40代の方向けのバランスよく仕上がる引き算メイクのテクニックです。お悩みに寄り添いながら今っぽさも出せるメイクなので、ぜひ試してみてくださいね。