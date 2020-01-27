◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ） ▽準決勝 シャバブ・アルアハリ０―１町田（２１日、プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）

サウジアラビア・ジッダで準々決勝以降が集中開催されているＡＣＬＥで、町田はシャバブ・アルアハリ（ＵＡＥ）に１―０で勝利し、決勝へ進出した。決勝は２５日（日本時間２６日未明）に、前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。

チームを決勝へ導く決勝弾を奪ったのは、帰ってきた大黒柱だった。ＦＷ相馬勇紀は前半１２分、相手のバックパスが短くなったところを見逃さずに敵陣でボールを奪うと、ＧＫをかわしてゴール右へ流し込んだ。

相馬は５日のＦＣ東京戦で負傷し、準々決勝もベンチ外。前日の練習前には黒田剛監督から「勇紀が町田のエースだから活躍してきてくれ」と言葉をかけられたことを明かすと「それに応えたくて、チームのために全力でプレーしようと思った。ゴール出来て良かった」とうなずいた。

これで日本勢は４大会連続（２２年・浦和、２３〜２４年・横浜ＦＭ、２４〜２５年・川崎）の決勝進出。町田は初出場初優勝の快挙を狙う。相馬が「相手はここがホーム。大歓声の中のプレーなので、アウェーだが、いい試合をして優勝したい」と言えば、３バックの中央で相手の攻撃をはね返し続けたＤＦ岡村大八も「ここまで来たからには優勝をつかみとって日本に帰りたい」と言葉に力を込めた。