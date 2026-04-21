40代の洋服選び →【しまむら】へ！ やりすぎない肌見せが◎「透け感アイテム」

軽やかな着こなしが気になるこれからの季節。とはいえ、極端な肌見せは気後れしてしまいそう……。そんな40代のスタイルにちょうどいいのが、【しまむら】の「透け感アイテム」です。上品な透かし編み柄でこなれるセーターや、ニュアンス感のあるレースパンツなら、大人の装いにも自然とフィットする予感。いつものコーデを今っぽく更新してくれるラインナップをチェックしてみて。

透かし編みプルオーバー × タンクのセットアイテムで旬レイヤードに

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ニットプルオーバー + タンクトップセット」\2,189（税込）

しまむらの大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド】から登場したニットプルオーバー。繊細な透かし編み柄と、袖口と裾のスカラップデザインが効いた1着です。中のタンクトップもセットになっているため、そのまま合わせて着るだけでベストなバランスに。やりすぎない透け感で、コーデに1点投入で今っぽい上品カジュアルにアップデートしてくれそう。