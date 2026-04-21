坂本真綾、ピーチ姫役への悔しさ吐露「見られなかった」 ロゼッタ役決定で「成仏した気持ち」
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、ロゼッタ役の坂本真綾が登壇。役への思いを明かした。
【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら
今作で初出演となる坂本は、前作公開前から日本語吹替版のピーチ姫役が気になっていたという。「お声がかかるの待ってた」と振り返り、「志田ちゃんだってわかって、悔しくて見られなかったの」と告白した。
これにピーチ姫役の志田有彩が「うそー！」と驚きの声を上げる中、「でも本当志田ちゃんに『キィー！』ってなってた」と重ねた坂本。しかし今回ロゼッタ役が決まったことで心境は一変したとし、「私も成仏した気持ちで誠心誠意演じさせていただきました」と笑顔で語った。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、山下大輝（クッパJr.役）、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。
【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら
今作で初出演となる坂本は、前作公開前から日本語吹替版のピーチ姫役が気になっていたという。「お声がかかるの待ってた」と振り返り、「志田ちゃんだってわかって、悔しくて見られなかったの」と告白した。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、山下大輝（クッパJr.役）、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。