今すぐ【マクドナルド】へ走れーーーッッ！！「最新ハッピーセット」がめちゃ可愛い♡

【マクドナルド】の最新ハッピーセット®に「サンリオキャラクターズ」が集合！ コレクションに加えたい、個性豊かで可愛いアイテムが勢ぞろい。今回は4/10から4/23の第1弾で登場する、ハローキティとポムポムプリンのおもちゃをご紹介します。

アレンジが楽しめるシール付き！「ハローキティ きせかえフィギュア」

コロンとしたハローキティのフィギュア。淡いブルーの部屋着姿がとってもキュートですが、付属のシールを貼ると着替えが楽しめます。おめかし姿とマックのクルーになれるほか、好きなところに貼れるワンポイントシールもセットに。自分だけのアレンジができます。

リラックスした姿が可愛い「ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア」

寝そべったような姿がとっても可愛い、ポムポムプリンのフィギュア。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「プリンのお尻をフリフリさせることができる癒し系おもちゃ」とのこと。前から小さな尻尾がチラ見えするのもたまりません。期間限定でポムポムプリンの「フラッペ」も登場しているので、当たったついでにフラッペとの記念撮影を楽しむのも良さそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino