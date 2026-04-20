元NMB48で、アイドルグループ「One Last Bloom」の清水里香（27）が20日、グループを脱退することを自身のX（旧ツイッター）で発表した。

約4カ月ぶりにXを更新した清水は、「突然のご報告となってしまい申し訳ありません。この度、One Last Bloomを離れることになりました」と報告。「アイドルという存在が大好きな気持ちはこれからも変わらないので、またどこかで皆さんと笑顔でお会いできる日を楽しみにしています」と約束した。

その上で「これまで応援してくださったファンの皆様、支えてくださったすべての皆様、本当にありがとうございました」と感謝を記した。

清水は病気を理由に昨年12月、グループでの活動を休止し、病気療養に専念していた。

グループもこの日、SNSで清水について「現在、病気療養のため活動を休止しておりましたが、今後の活動について本人より申し出があり、本人の意向を尊重した結果、本日付けでグループを脱退、ならびに専属契約を終了することとなりました」と報告。グループは今後、4人で活動していくことを発表した。

清水は千葉県出身。16年にNMB48の5期生として加入し、アイドル活動を始めた。21年に体調不良を理由にグループを卒業。「One Last Bloom」ではリーダーを務めていた。