ルフィ役声優は朝ドラでも活躍。田中真弓がALSに罹患したニャンちゅう声優・津久井教生に伝えたいこと

谷口悟朗監督のあと、ルフィの田中真弓さんからも…

NHK・Eテレの番組から1992年4月に誕生し、子どもたちを中心に多くの人に愛されてきたキャラクター・ニャンちゅう。その声を30年以上つとめ、「ちびまる子ちゃん」など多くのアニメや舞台で活躍してきたのが、津久井教生さんだ。

2019年にALSの告知を受け、しばらくは奇跡的に声が出るといわれながらニャンちゅうほか、多くの仕事を続けてきた。2022年ニャンちゅう30周年を迎えたのち、2022年の10月に、同じ事務所の羽田野渉さんにニャンちゅうの声をバトンタッチすることを公表。その2ヵ月後に気管切開し、現在は声が出ないながら、視線入力とAI生成の「津久井さんの声」で発信を続けている。

そんな津久井さんが2020年から「FRaUweb」にて続けた連載をベースに、視線入力での書き下ろし原稿を加えた著書『ALSと笑顔で生きる 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』が4月27日に発売となる。

「ALSになるとはどういうことなのか」「介護される人の本音は」「気管切開や胃ろうをした人の感想」といったことは、なかなか当事者の生の声を聞くことができない。本書はそういう生の声に加え、声優養成所で長く教えてきた津久井さんが「声の出し方」のノウハウも詰め込んだ、実用エッセイでもあるのだ。

ニャンちゅうのみならず、これまで仕事をした多くの方々から、津久井さんへの温かい声も届いている。これまでに古村比呂さん、石川ひとみさん、『スクライド』で津久井さんとともに仕事をし、『ONE PIECE FILM RED』の監督もつとめた谷口悟朗監督、初代のニャンちゅうのお姉さん、白石まるみさんからのメッセージをお伝えしてきた。その第5回は、『ONE PIECE』のルフィや『ドラゴンボール』のクリリンの声や、朝の連続テレビ小説『虎に翼』の出演も話題となった田中真弓さんから津久井さんへのエールをお届けする。

津久井さんにとって「実家の姉のよう」な田中さん

津久井さんは本書の中でたびたびつづっているのが、ニャンちゅうをはじめとした仕事仲間の方々との温かい交流だ。田中真弓さんがALSに罹患したことを知った時のエピソードを『ALSと笑顔で生きる。 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』につづっている。

”この頃、自宅には仲間たちから素敵なお見舞いが届いていました。皆さんがめいめい体に良いと思われるものを送ってくれたのです。役者の先輩の田中真弓さんは「教ちゃん、大変だね、とにかく体に良さそうなものを送るから、何かあったら言ってね」という文面と共に実家の姉からの仕送りのような自然食品を箱に詰めて送ってくれました。実家の姉が弟のために食べ物を選んでいるような映像が思い浮かびます。”（『ALSと笑顔で生きる』より）

津久井さんへの愛がたくさんつまった田中真弓さんからの荷物は、まるで実家の姉から届いた仕送りのようだった。また、担当編集には田中さんについてこのように語っていた。

”実は私の息子の幼少期の下着は、田中真弓さんの息子さんのものなのでした。まるで親族のようなお世話をしてくれる優しいお姉さんなのです。お仕事においても、いつも現場を盛り上げてくれるムードメーカーで、決して偉ぶらないでお芝居に向き合ってくださるのです。何よりも声優と役者を両立されていて、その二刀流ぶりも素敵なのです。声優として声でキャラクターを演じる楽しさと役者として生身で役として存在する楽しさを教えてくれた恩人でもあるのです。その優しさについつい甘えてしまうのでした。”

田中さんが津久井さんの関係性が浮かび上がってくる。以下、田中さんからのメッセージを紹介する。

教生くんとは「アドリブ合戦」になることも

教生くんとは、NHKの子供番組で長きに渡ってご一緒させていただいておりました。教生くんは、狐のヒョロリ、私は猿のモン太。両方とも自由でやんちゃなキャラクターだったので、時に楽しくアドリブ合戦になることもありました。

ある日 教生くんがALSという難病だときき、ALSを調べて愕然としました。電話をしたら、全く変わらない様子でホッとした日のことを覚えています。そして、その後動けなくなってからもご家族のサポートで声の仕事に行く道すがら偶然道端で会った時は、嬉しくてハグしましたね！

その時その時の出来る限りの最善を尽くしている教生くんにずーっと励まされています!!

この本は、多くの人を勇気づけることでしょう!

教生くん！ 出版おめでとうございます!!」

『ALSと笑顔で生きる。 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』

（2026年4月27日発売）

ALSに罹患して3年で呼吸困難になっていた…声優・津久井教生が「目で書いた」気管切開をした直後の自分