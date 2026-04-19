元アイドルのミスマガジン美女、キュートすぎる姿に「世界一可愛い」「なんでも似合うの神？」
アイドルグループ・シャルロットの元センターで、「ミスマガジン2023」読者特別賞にも選ばれた一ノ瀬瑠菜。今回は彼女が自身のSNSでみせたキュートすぎる姿を紹介していきたい。
【写真】ミスマガジン美女の可憐な姿を一気見（13枚）
■ドレスやニット帽のキュートなオフショ
撮影のオフショットを公開する投稿では、様々な衣装姿を披露。上品な白ドレスショットでは大人っぽい表情を、ランジェリー姿ではあどけない表情を、そしてジャケットとニット帽を合わせたコーデではキュートすぎる笑顔をカメラに向けている。
彼女が魅せる多彩なコーデと表情にファンからは「大人を感じる」「めちゃくちゃ可愛い」「るたんのかわいいが詰まった投稿ですな」などの声が上がっている。
■おしゃれなミニスカコーデで美脚あらわ
3月には自身のカレンダー発売を記念したイベントを開催した一ノ瀬。イベント後の投稿では「カレンダーイベントありがとうございましたっ 会えて嬉しかった 今日の衣装ーー！！ 春っぽくて可愛かった」とつづり、オフショットを公開。ミニスカートにブーツを合わせたコーデからは白くて細い美脚が覗いている。
コメント欄ではファンから「おしゃれで可愛いですね」「世界一可愛いです 似合ってて素敵です」「可愛いオーラが溢れてます」などの声が集まった。
■清楚さ全開でファンを魅了
ハートマークいっぱいの投稿では、大人っぽい表情や葉っぱで顔を隠すお茶目な姿を見せた。1枚目はプリズムのような光の使い方が素敵な写真になっており、2枚目ではニット帽がとても似合ったオフ感あふれるショットになっている。
コメント欄ではファンから「葉っぱになりたいです」「まるで人形みたいに可愛いです」「めちゃくちゃ綺麗で世界一可愛いです」などの声が寄せられている。
■アイドル卒業にファンが涙
今年の2月15日をもってアイドルグループ「シャルロット」を卒業した一ノ瀬は「3年間ありがとうございました」とし、ライブのオフショットを公開。人差し指を立てたポーズや歌を歌う姿など、どのカットもアイドルとして輝いている。
コメント欄には卒業を惜しむたくさんのファンが「これからの活躍に期待してます」「るなちゃんすごく綺麗！！3年間お疲れ様でした」「るたんに、シャルロットに出会えて本当に幸せでした」「なんかいつもより大人っぽい」と声を上げた。
■サングラスでファンキーにイメチェン
肩出しニットのかわいいコーデを披露した投稿では、アヒル口のかわいすぎる表情も見せた。ウェーブのかかったロングヘアは美しく、サングラスもとても似合っている。
コメント欄にはファンから「なんでも似合うの神？」「可愛すぎる 好きです」「顔小さいね」などの反響が集まっていた。
引用：「一ノ瀬瑠菜」Instagram（＠ichinose_2266）
【写真】ミスマガジン美女の可憐な姿を一気見（13枚）
■ドレスやニット帽のキュートなオフショ
撮影のオフショットを公開する投稿では、様々な衣装姿を披露。上品な白ドレスショットでは大人っぽい表情を、ランジェリー姿ではあどけない表情を、そしてジャケットとニット帽を合わせたコーデではキュートすぎる笑顔をカメラに向けている。
■おしゃれなミニスカコーデで美脚あらわ
3月には自身のカレンダー発売を記念したイベントを開催した一ノ瀬。イベント後の投稿では「カレンダーイベントありがとうございましたっ 会えて嬉しかった 今日の衣装ーー！！ 春っぽくて可愛かった」とつづり、オフショットを公開。ミニスカートにブーツを合わせたコーデからは白くて細い美脚が覗いている。
コメント欄ではファンから「おしゃれで可愛いですね」「世界一可愛いです 似合ってて素敵です」「可愛いオーラが溢れてます」などの声が集まった。
■清楚さ全開でファンを魅了
ハートマークいっぱいの投稿では、大人っぽい表情や葉っぱで顔を隠すお茶目な姿を見せた。1枚目はプリズムのような光の使い方が素敵な写真になっており、2枚目ではニット帽がとても似合ったオフ感あふれるショットになっている。
コメント欄ではファンから「葉っぱになりたいです」「まるで人形みたいに可愛いです」「めちゃくちゃ綺麗で世界一可愛いです」などの声が寄せられている。
■アイドル卒業にファンが涙
今年の2月15日をもってアイドルグループ「シャルロット」を卒業した一ノ瀬は「3年間ありがとうございました」とし、ライブのオフショットを公開。人差し指を立てたポーズや歌を歌う姿など、どのカットもアイドルとして輝いている。
コメント欄には卒業を惜しむたくさんのファンが「これからの活躍に期待してます」「るなちゃんすごく綺麗！！3年間お疲れ様でした」「るたんに、シャルロットに出会えて本当に幸せでした」「なんかいつもより大人っぽい」と声を上げた。
■サングラスでファンキーにイメチェン
肩出しニットのかわいいコーデを披露した投稿では、アヒル口のかわいすぎる表情も見せた。ウェーブのかかったロングヘアは美しく、サングラスもとても似合っている。
コメント欄にはファンから「なんでも似合うの神？」「可愛すぎる 好きです」「顔小さいね」などの反響が集まっていた。
引用：「一ノ瀬瑠菜」Instagram（＠ichinose_2266）