プレミアリーグ 25/26の第33節 チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、4月19日04:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはリアム・デラップ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

16分、チェルシーが選手交代を行う。エステバン（FW）に代わりアレハンドロ・ガルナチョ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の43分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからマテウス・クニャ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

ここで前半が終了。0-1とマンチェスター・ユナイテッドがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが0-1で勝利した。

なお、チェルシーは39分にヨレル・ハト（DF）に、またマンチェスター・ユナイテッドは25分にマテウス・クニャ（FW）、90+1分にメーソン・マウント（MF）、90+4分にコビー・メイヌー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-19 06:00:17 更新