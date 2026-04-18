母の介護に、父の世話…「ずっと入院してくれたら」と考えてしまう自分が怖い【“生きづまる”私たち〜ゆうこの重荷】（3）
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『“生きづまる”私たち』〜ゆうこの重荷 3話【全3話】
夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？
そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。
【“生きづまる”私たち〜ゆうこの重荷】
離婚を機に実家に戻り、年老いた両親と暮らす派遣社員のゆうこ。昔気質の父に尽くす母の姿に複雑な思いを抱きつつ、自分の老後への不安も感じていました。そんななか、母が脳梗塞で倒れ入院。介護という問題に直面します。
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【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』