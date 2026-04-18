お母さんがこのままずっと入院してくれたら…


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『“生きづまる”私たち』〜ゆうこの重荷　3話【全3話】

夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？

そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。

自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！

【“生きづまる”私たち〜ゆうこの重荷】

離婚を機に実家に戻り、年老いた両親と暮らす派遣社員のゆうこ。昔気質の父に尽くす母の姿に複雑な思いを抱きつつ、自分の老後への不安も感じていました。そんななか、母が脳梗塞で倒れ入院。介護という問題に直面します。

コーヒーでも飲んで休も


いらっしゃいませ


いつまで入院続くのかな


介護になったら今より大変になるよね


しんどいなぁ〜


今の仕事　介護しながらできるのかな


最低だっ！！


簡単なことではないですわね


そんなふうに思わなくてもよろしいんじゃないかしら


そんな簡単なものじゃないもの


エゴって…


誰も幸せにはならないわ


続けられなきゃ意味がないのよ


ちゃんと自分を守る強さなのよ


自分を守ることが誰かを守ることにつながる…




何のチラシ？


介護相談…


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【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/

ホームページ：https://www.nyahoko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』