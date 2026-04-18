母の介護に、父の世話…「ずっと入院してくれたら」と考えてしまう自分が怖い【“生きづまる”私たち〜ゆうこの重荷】（3）

母の介護に、父の世話…「ずっと入院してくれたら」と考えてしまう自分が怖い【“生きづまる”私たち〜ゆうこの重荷】（3）