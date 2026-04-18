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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【なんでも聞け】ポ イ活の質問に全力で答えるぞ クレカ積立即売 得するポイント利用先 楽天モバイルを33円で使う」と題した動画を公開した。動画では、出演者のネコ山が視聴者からのポイ活に関する質問に回答し、効率的なポイント獲得法や運用術を解説している。



冒頭でネコ山は、現在のポイ活収益と1800万円を超えるポイ活投資の総額を提示。株価が下がっている時期こそ、ポイ活収益を投入するチャンスだと語った。



最初の質問は「楽天カードの10万円積立を即売りに使うか、真面目な積立投資に使うか」。ネコ山は、自身も楽天証券で「即売り」を実践していると明かした。「即売り」とは、クレジットカードで投資信託を積み立てて即座に売却し、ポイントのみを獲得する手法だという。SBI証券では本格的な投資を行っているが、人気のある投資信託の積立では付与されるポイントが少ないため、即売りを活用することで確実な利益を得ていると語った。



続いて、主要なポイントの使い道についての解説に移る。楽天ポイントはビットコイン投資や楽天モバイルの支払いに充てているという。Vポイントはdポイントの交換増量キャンペーン時に一気に交換するなど、ポイントごとの特性に合わせた運用法を紹介。貯めたポイントの現金化については「今は考えていない」とし、税金がかからないよう少しずつ消費していく独自のスタンスを示した。



また、「株主優待目的の株は保有し続けた方が良いのでは？」という問いには、楽天グループ株を例に回答。個別株の難しさや株価下落のリスクを挙げ、「優待は欲しいが、楽天の会社には興味がない」と一刀両断した。ポイ活メインの視点からは、株価の分析が必要ない即売りが妥当だと結論付けている。



他にも、クレジットカードのキャンペーン攻略法やATM返済時の注意点など、実践的なノウハウが次々と披露された。リスクを最小限に抑えつつ利益を追求する徹底した手法は、ポイ活の効率を上げたい視聴者にとって有用な知見となっている。