注射のために動物病院にやってきたサモエドの、へっぴり腰全開の歩き方が「可愛すぎる！」と反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で48万5000回再生を突破し、「注射頑張ったね！」「吹いたｗｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：注射を怖がる大型犬→3人がかりで病院へ連れて行った結果、へっぴり腰になり…まさかの『歩き方』】

大人3人がかりで病院の中へ

Instagramアカウント「tata_haku_fuku」に投稿されたのは、狂犬病の予防接種を打つために動物病院にやってきたサモエドの男の子「フク」くんの様子。フクくんは、病院が大嫌いなのだそう。

病院が嫌すぎて、思いっきり腰が引けた歩き方でゆっくりとドアから入っていくフクくん。病院に入るだけで、リードを持つ人、後ろからお尻を押す人、前足を持って前へ進む人と、大人3人がかりでの大仕事です。

へっぴり腰で診察室へ→注射完了！

飼い主さん曰く、フクくんは病院に来るといつもへっぴり腰で歩いてしまうのだそう。全力でお尻を後ろに下げて、後ろ足だけをゆっくり動かしながら診察室へ入っていくフクくんの姿に、じわじわと笑いが込み上げてきます。

診察台に上がってしまえば、「なぜか肝が座る」というフクくん。注射を無事に終えると、診察台の上でオスワリし、可愛い笑顔を披露。しかし診察室から出ていく時は、なぜか再び腰の引けた歩き方をしていて、相当な病院嫌いっぷりが滲み出ています。

疲れ切ってしまったワンコ

とにかく早く帰りたかったフクくんは無事に病院を脱出し、車で帰路につきます。疲れてしまったのか、飼い主さんの足に顔をピッタリくっつけて、早速夢の中へ…。

大仕事をやり切ったフクくんは、完全に熟睡しているよう。病院嫌いが「歩き方」にまで丸出しになってしまうフクくんの姿に、多くの人が癒されることとなったのでした。

投稿には「注射頑張ったね！」「吹いたｗｗ」「入場の仕方がかわよ」「ご本人様には一大事よね」「歩き方がおじいちゃんのリハビリみたいですよ！ｗ」「痛いの嫌だもんねぇ」といったコメントが寄せられています。

フクくんの愉快な日常は、Instagramアカウント「tata_haku_fuku」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tata_haku_fuku」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。