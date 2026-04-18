日曜日のメゾンデ、『尾守つみきと奇日常。』を原作とする新曲「なっていく。」のMVがYouTubeにてプレミア公開！

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『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中の『尾守つみきと奇日常。』を原作とする新曲「なっていく。」のミュージックビデオが、YouTubeにてプレミア公開された。

「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクト。本楽曲「なっていく。」は、2026年3月25日に配信リリースされ、作品の世界観とリンクした楽曲として注目を集めている。

本ミュージックビデオは、原作の持つ空気感やキャラクター同士の関係性を丁寧にすくい取りながら、映像ならではの演出によって楽曲の魅力をさらに引き立てる仕上がりとなっている。楽曲のキャッチーなリズムに呼応する印象的なモーションも随所に取り入れられており、楽曲・映像ともに多角的な広がりを感じさせる作品となっている。

作詞・作曲は、数々のバズソングを生み出す、令和のポップマエストロ・meiyoが担当。ポップでありながらも繊細な感情の機微を内包したサウンドとメロディが、原作の世界観と高い親和性を持って融合している。

原作『尾守つみきと奇日常。』は先月最新9巻が発売されたばかり。漫画と音楽が相互に影響し合いながら展開される「日曜日のメゾンデ」ならではの表現として、本楽曲およびミュージックビデオにもぜひ注目してほしい。

●配信情報

「なっていく。」

原作『尾守つみきと奇日常。』

配信中

作詞・作曲：meiyo

編曲：knoak

歌唱：礼衣

配信リンクはこちら

https://orcd.co/nichimezo_day-by-day

●原作情報

森下みゆ『尾守つみきと奇日常。』



『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中（既刊１〜9巻）。「次にくるマンガ大賞 2024」第3位受賞。

＜あらすじ＞

多様性の時代とされる現代。 「人ならざる存在」なんて昔の話。 「幻人」たちは人間と関わり合って生活しています。 悩める人間の少年、真層友孝（しんそうゆたか）くん。 周囲に合わせてばかりで、自分の気持ちが分からなくなりました。 「幻人」たちが多く通う景希高校で出会ったのは、人狼（ウェアウルフ）の尾守つみきさん。 可愛くて、パワフルで、ちょっと抜けてて、優しくて… 彼女と過ごすと、友孝くんの心はなんだかいつもより騒がしい。 人狼（ウェアウルフ）のつみきさんと紡ぐ 「普通」じゃない日常。 ニューノーマルな青春グラフ、始まります。

第1話 試し読み

https://www.sunday-webry.com/episode/14079602755299850599

週刊少年サンデー

https://websunday.net/

サンデーうぇぶり

https://www.sunday-webry.com/

＜日曜日のメゾンデ＞

“日曜日のメゾンデ”は、架空の音楽アパート”MAISONdes”の中にあるどこかの部屋の本棚で、「サンデーうぇぶり」「週刊少年サンデー」から生まれた漫画作品を、さまざまなクリエイターが音楽にし、ボーカル礼衣が歌うアーティストプロジェクト。

恋の物語も、未来も過去も、笑い転げるコメディも、手に汗握るサスペンスも、魔法も宇宙も学校も、六畳半の中に無限に広がる物語から生まれる音楽の中には、あなたのための歌も、きっと見つかる。

©森下みゆ／小学館

関連リンク

日曜日のメゾンデオフィシャルサイト

https://www.maisondes-6half.com/