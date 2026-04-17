ロジェ・ガレ新作リップバーム♡香りに包まれる贅沢ケア4種登場

160年以上の歴史を誇るフレグランスブランドロジェ・ガレから、香りを楽しむ新しいリップケアが登場♡2026年4月22日（水）より発売される「ボームアレーヴル（リップバーム）」は、オパフュメの香りを閉じ込めた贅沢なコレクション。唇をケアしながら、心まで満たされるような特別なひとときを演出します。

香りを楽しむ贅沢リップケア

価格：各3.5g2,420円（税込）

「ボームアレーヴル（リップバーム）」は、香りのエキスパートならではの感性で生まれたリップケアアイテム。

シアバター¹とキャスターオイル²を贅沢に配合し、とろけるようなテクスチャーで唇にやさしくなじみます。

自然由来成分最大98％配合のクリーン処方に加え、ヴィーガン対応、皮膚科医監修のもとでテスト済みと、使い心地にもこだわりが詰まっています。

持ち運びしやすいスティックタイプで、外出先でもさっとひと塗り。うるおいをキープしながら、自然なツヤと美しい唇本来の色味を引き立てます。

＊1シア脂（整肌成分）＊2ヒマシ油（エモリエント成分）

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4種の香り豊かなフレーバー

全4種それぞれが、香りの世界観をそのままリップに落とし込んだ魅力的なラインアップです。

ボームアレーヴルフィグ（リップバーム）



ボームアレーヴルジンジャールージュ（リップバーム）



ボームアレーヴルローズ（リップバーム）



ボームアレーヴルネロリ（リップバーム）

フィグはイチジクソルベのようなクリーミーな甘さ、ジンジャールージュはシトラスとスパイスが重なる刺激的な香り。

ローズはレモネードのようにみずみずしく上品に、ネロリはハチミツのようなやさしい甘さで包み込みます。気分に合わせて選べる楽しさも魅力です♪

毎日を彩るご褒美アイテム

リップケアを“義務”ではなく“楽しみ”へと変えてくれるのが、このコレクションの魅力。ひと塗りするたびに広がる香りが、日常に小さな幸せをプラスします。

朝のメイク前やリラックスタイムなど、シーンを問わず活躍するアイテムです。

香りとケアを同時に叶えるロジェ・ガレのリップバームは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり♡毎日使うアイテムだからこそ、心がときめくものを選びたいもの。

唇をやさしく包み込みながら、香りに癒される贅沢な時間をぜひ体感してみてください。