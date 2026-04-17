女優の白本彩奈が１７日、都内で「第１１回『ヨガジャーナル ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｙｏｇａ Ｐｅｏｐｌｅ Ａｗａｒｄ ２０２６』授賞式」に出席した。

友人とレッスンに足を運んだことがきっかけで、ヨガ、ピラティスに励んでいる白本。受賞を「趣味が高じてステキな賞をもらえて驚いたけど、とってもうれしい」と喜んだ。

柔軟性や知識などを懸念し、元々はなじみがなかったというが「呼吸をしているという感覚を初めて感じられて、それが忘れられなくて。お守りのような存在」とのめりこんだ。女優業にも「自分の引き出しだったり感覚をより研ぎ澄ませて利用できるようになった」と好影響という。

女優、大学生と多忙な日々を送るが「朝が苦手だけど、わざと朝にクラスを入れて強制的に自分を動かすのを大切にしている」とこだわりを。朝にヨガで静の状態にして、学校とか仕事とかにいって動にする」とこだわりを明かした。

趣味はサーフィン。今後やってみたいヨガの種類には、水上でボードに乗りながらヨガをするサップヨガ。理想の休日を「（豪州の）ゴールドコーストに行って、サップヨガしながらサーフィンして、美味しいご飯を食べて、また海に入って…ぜいたく三昧な１日を過ごしてみたい」と明かした。

東京・渋谷区の「ＷＩＴＨ ＨＡＲＡＪＵＫＵ」では、１９日まで日本を代表するヨガ講師がレッスンを実施。ヨガをはじめようと思っている人に向け「好きなウェアをまずゲットして用意するのがいい。忙しい方、考えることが多い方こそヨガいい。ヨガの時間だけは自分に集中して。忙しい人こそ実践してほしい」と話した。

この日はヨガ講師の廣田なお氏も登壇。白本は廣田氏おすすめの手を鎖骨の間に触れる美筋ヨガ”ザビエルポーズ”の体験もしていた。