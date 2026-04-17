医療用品メーカーのダイヤ工業は、日常生活や仕事中において腰の悩みを抱える人に向けたスパッツ「エアリノ」を開発した。4月16日からクラウドファンディングサイト「Creema SPRINGS」で発売する。

立ち仕事や長時間の歩行などで腰に不安を抱える人の多くは、「骨盤のバランス崩れ」が原因の一つといわれている。

従来の腰サポーターやコルセットは腰を固定するものが主流だったが、「動くとズレる」「服の下でかさばって目立つ」「装着するのが面倒」といった悩みの声が多くあった。



「エアリノ」（メンズ）

そこで「エアリノ」は、身体を支える上で重要な“お尻の筋肉”に着目した。腰を固定するのではなく、お尻から引き上げて支えるという新しいアプローチを採用。軽やかな履き心地なのにしっかりと腰をサポートする。忙しい毎日でも無理なく続けられる新しいケアの形を、一度試してみてほしい考え。



「エアリノ」（レディース）

「エアリノ」で腰がラクになるポイントは、お尻をキュッと引き上げるサポートによって股関節がスムーズに動くようになり、歩く・立つ・しゃがむといった日常の動きがラクになるという。これまで腰に頼っていた動きが減るため、腰への負担が軽くなり、つらさの軽減につながる。お腹や骨盤に適度な着圧をかけることで、体の中心（体幹）をサポート。歩行時のブレを抑え、安定した動きへ導く。さらに、お腹まわりが自然と支えられるので気になるお腹まわりもすっきり見える印象に。腰への負担も軽くなり、日常の動きがラクになる。毎日着続けられる気持ち良い圧迫感。立体設計と、どの方向にも伸縮する生地で動きにフィットする。

［小売価格］7920円（税込）

［発売日］4月16日（木）

ダイヤ工業＝https://www.daiyak.co.jp