スヌーピーがDJに!?Mila Owen×PEANUTS初コラボはTシャツ・ニット・保冷バッグなど全9型
ファッションブランド「Mila Owen(ミラ オーウェン)」から、コミック「PEANUTS」とのコラボレーションコレクションが初登場！2026年4月24日(金)より、全国のMila Owen SHOPおよびオンラインストアにて順次販売される。
【画像】全アイテム＆コーディネートをチェック
「NEXT BASIC」をテーマに、トレンドに委ねない洗練された大人のベーシックアイテムを提案してきたMila Owen。今回のコラボのテーマは、レコードレーベルのデザインを思わせる「PEANUTS RECORDS」。スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウンが、それぞれのスタイルで音楽を楽しむ姿がいきいきと落とし込まれている。
ラインナップは、デイリーに活躍するTシャツやニット、トレンド感のある短丈シャツ、毎日のおでかけで頼りになるバッグやポーチ、そして春夏に重宝する保冷保温タンブラーや保冷バッグまで全9型。行楽シーズンにぴったりな小物も豊富にそろう、季節感のあるコレクションだ。
■音楽を楽しむスヌーピーたちが主役の「Tシャツ」(各6600円)
ヴィンテージ加工を施したコンパクトなシルエットに、音楽を楽しむキャラクターを大胆にプリントしたTシャツ。背面にも小さなグラフィックを散りばめ、後ろ姿にも遊び心を効かせている。コットン100パーセントの天竺素材で、こなれ感のある仕上がり。
スヌーピーVer.はDJプレイを楽しむ姿がモチーフで、ホワイト、チャコールグレー、ピンクの3色。チャーリー・ブラウンVer.はスピーカーで音楽を聴いてご機嫌な姿を描き、ホワイト、グリーン、ベージュの3色展開。1枚着はもちろん、ジャケットのインに仕込むのもおすすめだ。
■スヌーピー＆ウッドストックの「ジャガードリブニット」(各7920円)
フロントに大胆にあしらわれたスヌーピーとウッドストックが主役のジャガードリブニット。程よい透け感と長めの袖丈がポイントで、大人の着こなしにちょうどいい塩梅。デニムにタックインするだけで、こなれた春夏コーデが完成する。スヌーピーVer.はアイボリー、グリーン、ピンクの3色、ウッドストックVer.はグレー、ベージュ、ライトブルーの3色。
■胸元＆背面にギミック「ボタンダウン短丈シャツ」(9900円)
胸元の刺しゅうとバックプリントが目を引く短丈シャツ。ボタンダウン仕様でスタンダードなシャツらしさを残しながら、立体感のあるシルエットで遊び心をプラスしている。カラーはホワイト、ピンク、ストライプの3色展開。ハイウエストのボトムスと合わせればスタイルアップも叶う、頼れる1枚だ。
■ふわふわ質感がたまらない「フェイスポーチチャーム」(各3960円)
ピーナッツの仲間たちのフェイスデザインを、ボア素材で表現したポーチチャーム。チャームとしても小物入れとしても使いやすいサイズ感にこだわって作られている。カラーはホワイト、イエロー、ブラウンの3色。ゴールドのカラビナ付きで、バッグに付けるだけで一気にハッピーな気分になれる。
■コーデになじむワントーン「キャンバストートバッグ」(各5500円)
フロントのパッチポケットに、ターンテーブルを回すDJスヌーピーをあしらったキャンバストート。カジュアルすぎずシックな印象のワントーンカラーで、コーディネートを選ばないのがうれしい。カラーはチャコールグレー、ライトベージュ、レッド、モカの4色展開。同シリーズのフェイスポーチチャームを合わせれば、遊び心のあるスタイリングに仕上がる。
■カラビナ付きで持ち運びも楽々「保冷保温タンブラー」(各5280円)
カラーごとに異なる2種類のスヌーピーがデザインされたタンブラー。ピンクにはバーンと配された「PEANUTS RECORDS」のロゴと、その上でゴロンと寝転ぶスヌーピー。ホワイトにはヘッドフォンを装着してターンテーブルを回すDJスヌーピーが描かれている。カラビナ付きの仕様で、バッグに引っ掛けて持ち運べるのがポイントだ。普段使いはもちろん、ピクニックやキャンプなどアクティブなおでかけシーンでも活躍してくれる。
■折りたたんで持ち運べる「保冷バッグ」(各6490円)
ヴィンテージライクな質感の、ペーパーバッグ風保冷バッグ。レジャーだけでなく日常使いにもなじむ表情に仕上がっている。中には保冷バッグを折りたたんで収納できるメッシュポケットを備えており、使わないときはコンパクトに。カラーはベージュ、ブラウン、ピンクの3色で、お弁当やドリンクがすっぽり入る頼れるサイズ感だ。
■WEB先行予約は4月17日スタート
これらのアイテムは、オフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEにてWEB先行予約受付中。全国のMila Owen SHOPおよびオンラインストアでの販売開始は2026年4月24日(金)から(オンラインストアは同日正午より販売開始)。人気アイテムは早々に売り切れる可能性もあるので、狙いを定めて先行予約に挑みたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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「NEXT BASIC」をテーマに、トレンドに委ねない洗練された大人のベーシックアイテムを提案してきたMila Owen。今回のコラボのテーマは、レコードレーベルのデザインを思わせる「PEANUTS RECORDS」。スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウンが、それぞれのスタイルで音楽を楽しむ姿がいきいきと落とし込まれている。
■音楽を楽しむスヌーピーたちが主役の「Tシャツ」(各6600円)
ヴィンテージ加工を施したコンパクトなシルエットに、音楽を楽しむキャラクターを大胆にプリントしたTシャツ。背面にも小さなグラフィックを散りばめ、後ろ姿にも遊び心を効かせている。コットン100パーセントの天竺素材で、こなれ感のある仕上がり。
スヌーピーVer.はDJプレイを楽しむ姿がモチーフで、ホワイト、チャコールグレー、ピンクの3色。チャーリー・ブラウンVer.はスピーカーで音楽を聴いてご機嫌な姿を描き、ホワイト、グリーン、ベージュの3色展開。1枚着はもちろん、ジャケットのインに仕込むのもおすすめだ。
■スヌーピー＆ウッドストックの「ジャガードリブニット」(各7920円)
フロントに大胆にあしらわれたスヌーピーとウッドストックが主役のジャガードリブニット。程よい透け感と長めの袖丈がポイントで、大人の着こなしにちょうどいい塩梅。デニムにタックインするだけで、こなれた春夏コーデが完成する。スヌーピーVer.はアイボリー、グリーン、ピンクの3色、ウッドストックVer.はグレー、ベージュ、ライトブルーの3色。
■胸元＆背面にギミック「ボタンダウン短丈シャツ」(9900円)
胸元の刺しゅうとバックプリントが目を引く短丈シャツ。ボタンダウン仕様でスタンダードなシャツらしさを残しながら、立体感のあるシルエットで遊び心をプラスしている。カラーはホワイト、ピンク、ストライプの3色展開。ハイウエストのボトムスと合わせればスタイルアップも叶う、頼れる1枚だ。
■ふわふわ質感がたまらない「フェイスポーチチャーム」(各3960円)
ピーナッツの仲間たちのフェイスデザインを、ボア素材で表現したポーチチャーム。チャームとしても小物入れとしても使いやすいサイズ感にこだわって作られている。カラーはホワイト、イエロー、ブラウンの3色。ゴールドのカラビナ付きで、バッグに付けるだけで一気にハッピーな気分になれる。
■コーデになじむワントーン「キャンバストートバッグ」(各5500円)
フロントのパッチポケットに、ターンテーブルを回すDJスヌーピーをあしらったキャンバストート。カジュアルすぎずシックな印象のワントーンカラーで、コーディネートを選ばないのがうれしい。カラーはチャコールグレー、ライトベージュ、レッド、モカの4色展開。同シリーズのフェイスポーチチャームを合わせれば、遊び心のあるスタイリングに仕上がる。
■カラビナ付きで持ち運びも楽々「保冷保温タンブラー」(各5280円)
カラーごとに異なる2種類のスヌーピーがデザインされたタンブラー。ピンクにはバーンと配された「PEANUTS RECORDS」のロゴと、その上でゴロンと寝転ぶスヌーピー。ホワイトにはヘッドフォンを装着してターンテーブルを回すDJスヌーピーが描かれている。カラビナ付きの仕様で、バッグに引っ掛けて持ち運べるのがポイントだ。普段使いはもちろん、ピクニックやキャンプなどアクティブなおでかけシーンでも活躍してくれる。
■折りたたんで持ち運べる「保冷バッグ」(各6490円)
ヴィンテージライクな質感の、ペーパーバッグ風保冷バッグ。レジャーだけでなく日常使いにもなじむ表情に仕上がっている。中には保冷バッグを折りたたんで収納できるメッシュポケットを備えており、使わないときはコンパクトに。カラーはベージュ、ブラウン、ピンクの3色で、お弁当やドリンクがすっぽり入る頼れるサイズ感だ。
■WEB先行予約は4月17日スタート
これらのアイテムは、オフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEにてWEB先行予約受付中。全国のMila Owen SHOPおよびオンラインストアでの販売開始は2026年4月24日(金)から(オンラインストアは同日正午より販売開始)。人気アイテムは早々に売り切れる可能性もあるので、狙いを定めて先行予約に挑みたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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