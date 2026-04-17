KATEアイシャドウ新作登場♡透けブラウンで叶える大人の抜け感メイク

トレンド感のある目もとを簡単に叶えたい方に注目♡KATEから人気アイシャドウシリーズの新色＆限定色が登場しました。透け感ブラウンで自然に目もとを強調する「メロウブラウンアイズ」と、質感コントラストで印象的な目もとを作る「ポッピングシルエットシャドウ」。さらに眉メイクも進化し、毎日のメイクがもっと楽しくなるラインアップです。

抜け感を叶える新作ブラウンアイ

「メロウブラウンアイズ」は、透けブラウンと繊細パールで軽やかな立体感を演出する人気アイシャドウ。新色は2色登場。

BR-9ピンクムースブラウン／BR-10グレージュムースブラウン

重ねてもくすみにくい処方で、抜け感のある目もとをキープ。自然なのにしっかり盛れる、デイリー使いにぴったりのカラーです。

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限定カラーで旬の目もとへ

「ポッピングシルエットシャドウ」からは、数量限定のピンクグレージュ系カラーが登場。

EX-6チュチュピンクポップ／EX-7チュチュライラックポップ

ミュートマットと多色グリッターのコントラストで、丸みのある立体的な目もとを演出。淡いカラーなのに印象的に仕上がる、今っぽいニュアンスメイクが楽しめます。

眉メイクもアップデート

「アイブロウペンシルスーパースリム0.8」からは新色が追加。

BR-7ココアブラウン／GY-1ナチュラルグレー

0.8mmの極細芯で、毛流れのような繊細なラインを描けるのが魅力。ウォータープルーフで皮脂やこすれにも強く、自然で美しい眉を長時間キープします。

発売日：2026年4月25日（土）

※2026年4月21日（火）より順次店頭・WEB展開開始

KATEで今っぽい目もとに♡

KATEの新作は、ナチュラルさとトレンド感を両立した優秀アイテムばかり。抜け感ブラウンやニュアンスカラーで、毎日のメイクをワンランクアップさせてくれます。

アイメイクも眉メイクもまとめてアップデートして、自分らしい魅力を引き出してみてください♪