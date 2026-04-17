薬剤師×グラドルの三橋くん“無加工”の写真集ショット 反響相次ぐ
グラビアアイドルの三橋くんが、17日までに自身のXを更新。インパクト大の写真を公開した。
【写真】これはすごい！三橋くん“無加工”の写真集ショット
三橋くんは、写真を添えて「1st写真集のイベントもう予約してくれた？写真集も一切加工してない無加工ですごいけどイベントもすごい」と記した。ファンからは「かわいすぎる」「セクシー！」などといった感想が相次いで寄せられている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】これはすごい！三橋くん“無加工”の写真集ショット
三橋くんは、写真を添えて「1st写真集のイベントもう予約してくれた？写真集も一切加工してない無加工ですごいけどイベントもすごい」と記した。ファンからは「かわいすぎる」「セクシー！」などといった感想が相次いで寄せられている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。