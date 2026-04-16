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元中学校教師が解説、勉強嫌いの我が子が「3時間も机に向かう」ようになった3つのサポート術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【５教科合計１０６点UP】勉強嫌いの子が努力する子に変わった家庭の話」と題した動画を公開した。勉強嫌いの子どもが自ら努力するようになるための、親の具体的なサポート方法を解説している。



動画ではまず、「俺は頭が悪いから無理」と言い、テスト前にドリルを少しやる程度だったというある子どもの事例を紹介。この子どもが、親のサポートによってテスト前に3時間近く勉強するようになり、結果的に5教科の合計点が106点もアップしたという。



道山氏は、この変化をもたらした親のサポートとして3つのポイントを挙げた。1つ目は、暗記や音読の仕方といった具体的な勉強法をアドバイスし、単語帳を一緒に作るなど、直接的に学習を支えること。2つ目は、成績アップに対するご褒美を設定するだけでなく、休憩中に子どもの好きなプロレスの相手をしたり、猫の動画を一緒に鑑賞したりと、子どもの趣味に寄り添うことでやる気が続く環境を作ったことだ。



そして3つ目は、これらの行動を通して「成績アップに協力する」という親の〝本気度〟を見せたことだという。道山氏は、こうした親の姿勢が子どもの心に作用する理由を「愛情バロメーター」という言葉で説明。親からの愛情が適切に伝わると、子どもの心の中にある愛情バロメーターの数値が上がり、それが気力となって自ら動き出すきっかけになると解説した。



ただ「勉強しなさい」と強制するのではなく、親が本気で子どもと向き合い、勉強そのものから日々の楽しみまでを全力でサポートする姿勢を示すこと。それが、子どものやる気を引き出し、成績向上へと繋がる重要な鍵となるのかもしれない。