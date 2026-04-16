この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

心理カウンセラーで作家のRyota氏が出演するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「まさか…「愛する能力」がない人の末路。実は最後に「人が呆れる」理由がこれ！」と題した動画を公開した。動画では、人を愛する能力が欠如している人が最終的にどのような状況に陥るのか、その末路と対処法について詳細に解説している。

Ryota氏はまず、人間関係は「与えるともらうのバランス」である返報性の原理で成り立っていると説明する。人を愛する能力がない人は、相手から愛情をもらってばかりで返すことができないため、周囲が不満を感じて離れていくと指摘。「皆わかってくれない」と他責思考に陥ったり、自己愛を満たすためにわざと相手を困らせる「嫌がらせ行動」を取ったりするようになると語った。

さらに、一方的な要求ばかりで相互のコミュニケーションが破綻するため、「構ってほしくても構ってもらえない」状況に陥ると解説する。長く一緒にいた配偶者や親友に対しても、思いやりに欠ける暴言を吐いてしまい、愛想を尽かされるという。職場においては相手の感情を考慮せず、正論で突き放すなどの「ハラスメント行動」で失敗するケースが多いことにも言及した。

周囲から人がいなくなり、孤立したときに初めて「自分と向き合うタイミング」が訪れるとRyota氏は述べる。もし自分がこのタイプに該当すると感じた場合の対処法として、「素直さ」を持ち、形からでも「人に与える行動」を始めることの重要性を強調した。「相手をちゃんと見て情報を集め、どうやって喜ばせるか」を考え実行していくことで、次第にお互いに愛を感じられる関係性が築けるようになると結論付けている。

YouTubeの動画内容

00:00

人を愛する能力がない人の末路とは
02:49

嫌がらせ行動が増える心理と自己愛の関連
07:21

長く一緒にいた人が離れていく理由
15:29

自分が該当してしまった場合の対処法

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主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。
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