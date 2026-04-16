アンテノールの母の日限定スイーツ♡華やかなカーネーションケーキが登場

母の日にぴったりな華やかなスイーツが、アンテノールから登場♡カーネーションをモチーフにした特別なケーキや、苺の魅力を詰め込んだ焼き菓子ギフトなど、感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなラインアップが揃います。見た目の美しさと上品な味わいで、大切なお母さんを笑顔にしてくれる特別なスイーツです。

華やかカーネーションケーキ

価格：12cm（3～4人分）3,456円／15cm（4～6人分）4,698円

毎年人気の「カーネーション」は、ホワイトチョコで繊細に作られた花びらが印象的な母の日限定ケーキ。

苺と桃のムースに、甘酸っぱい苺のコンフィチュールとクリームを閉じ込め、爽やかな甘みと華やかな味わいが広がります。職人が1枚ずつ丁寧に仕上げたデザインは、贈り物にもぴったりです。

販売期間：5月8日（金）～5月10日（日）

ピカチュウ東京ばな奈のトートバッグセット再販♡限定スイーツも楽しめる

苺を楽しむ贅沢スイーツ

価格：1,275円

「苺づくしのショートケーキ」は、ほんのりピンクのクリームと苺のコンフィチュールを組み合わせた贅沢な一品。苺の甘酸っぱさとやさしい甘みが絶妙に調和し、見た目も可愛らしい仕上がりです。

販売期間：5月8日（金）～5月10日（日）

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

焼き菓子ギフトで気持ちを届ける

価格：1,728円

「苺のクリームサンドアソート（M）」は、苺ラングドシャやクリームサンド、フィナンシェを詰め合わせた華やかなギフトセット。

母の日にぴったりのパッケージで、贈るだけで気持ちが伝わる特別な一箱です。

内容：苺のラングドシャ・ショコラ×9個、苺のクリームサンド×2個、フィナンシェ×2個

販売期間：4月16日（木）～5月10日（日）

販売店舗：全店・公式オンラインショップ

さらに店頭では、カーネーションデザインのメッセージカードを無料でプレゼント。

※メッセージカードをご希望の方はお買い上げの際にお申しつけください。

※数には限りがございます。ご了承ください。

アンテノールで想いを伝える母の日♡

アンテノールの母の日スイーツは、見た目の華やかさと上質な味わいで特別なひとときを演出してくれます。ケーキも焼き菓子も、それぞれ違った魅力があり、シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイント。

日頃の感謝を込めて、大切な人に心温まる贈り物を届けてみてはいかがでしょうか♪