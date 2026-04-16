パナソニックホールディングス（ＨＤ）傘下の「パナソニックＨＶＡＣ＆ＣＣ」は、旧三洋電機のブランド「ＳＡＮＹＯ（サンヨー）」のエアコンをベトナムに９年ぶりに再投入したと明らかにした。

地元で根強い人気のブランドを復活させ、市場開拓を加速する。

「サンヨー」は一部の機能を省くことで価格を抑え、３月下旬から順次発売している。高価格帯の「パナソニック」と差別化して２ブランド体制とする。サンヨーを知る世代の子どもらの需要を見込む。

パナソニック（現パナソニックＨＤ）は２０１１年に旧三洋を完全子会社化し、翌１２年に中国の家電大手ハイアールに旧三洋の白物家電事業の一部を売却した。ハイアールは一時期、サンヨーブランドを使っていたが、ブランドの使用期間が１７年に終了し、現在はブランドを「ＡＱＵＡ（アクア）」に統一している。

旧三洋は海外進出に積極的で、東南アジアやインドでは、日本を代表する電機製品のブランドとして知られていた。パナソニックグループがインドネシアで展開する井戸用ポンプは、現在もサンヨーのブランドで販売されている。