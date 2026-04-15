【セブン‐イレブン】群馬県限定「焼きまんじゅう」発売 - 郷土の味を商品化、香ばしい甘辛みそだれ
セブン‐イレブン・ジャパンは4月21日、「焼きまんじゅう」(291.60円)を群馬県内のセブン‐イレブン店舗で発売する。
「焼きまんじゅう」(291.60円)
群馬県の郷土の味である焼きまんじゅうは、ふんわりとした白い生地に、甘辛い濃厚な味噌だれを塗り、香ばしく焼き上げた料理。
今回発売する商品は、同社のオリジナル菓子パン開発で培った知見を活かし、生地の原料選定からこだわり、細やかな気泡をたっぷり抱き込ませて"軽い食感"に仕上げている。
独自工程として、焼おにぎりなどの調理にも使用する高温調理ができる焼成機を活用し、たれは表裏につけては焼く、「つけ焼き」を合計3回繰り返し、また盛り付け後にも上から塗っている。食べた時に口の中にたれの香ばしさが広がる味わいとなっている。
「焼きまんじゅう」(291.60円)
群馬県の郷土の味である焼きまんじゅうは、ふんわりとした白い生地に、甘辛い濃厚な味噌だれを塗り、香ばしく焼き上げた料理。
今回発売する商品は、同社のオリジナル菓子パン開発で培った知見を活かし、生地の原料選定からこだわり、細やかな気泡をたっぷり抱き込ませて"軽い食感"に仕上げている。
独自工程として、焼おにぎりなどの調理にも使用する高温調理ができる焼成機を活用し、たれは表裏につけては焼く、「つけ焼き」を合計3回繰り返し、また盛り付け後にも上から塗っている。食べた時に口の中にたれの香ばしさが広がる味わいとなっている。