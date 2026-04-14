4月13日、女優・永野芽郁の近況が報じられた。『女性セブンプラス』によると、4月上旬、元マネージャーだった男性と“おそろいブランド”で旅行していたことが伝えられ、波紋が広がっている。

2025年4月、俳優・田中圭との不倫疑惑が報じられ、事実上の活動休止状態となっていた永野。このところは復帰ムードが漂っており、2026年にNetflixで配信される映画『僕の狂ったフェミ彼女』での主演が発表され、“茶髪ショート”のイメチェン姿が話題を呼んだ。今年3月には、写真集『MAGNOLIE』の発売を告知し、Instagramの更新も活発になりつつある。

だが、そんな流れに水を差すかのような報道が飛び出した。4月上旬、元マネージャー男性と、プライベートで関西方面に移動する永野の姿を『女性セブンプラス』がキャッチ。永野はプラダのレザージャケット、元マネ男性も同ブランドのスーツとネクタイを身に付ける“お揃いコーデ”だったことも伝えられている。

「この男性は、かつて永野さんを担当していた20代マネージャーです。田中さんとの不倫疑惑で永野さんが多くの仕事を失った際、世間では事務所のマネジメント体制への批判も噴出しました。男性は、一連の騒動に監督責任を感じたとして、2025年6月に事務所を退社しています。

永野さんにとっては頼れる相手だったようで、過去にInstagramでおこなった生配信では、元マネ男性と親しげに話す姿が度々みられ、ファンにも知られた存在でした。2022年9月におこなわれたプラダのファッションショーでは、態勢を崩した永野さんが、元マネ男性の腕をがっちり握る場面もあり、話題を集めました」（芸能担当記者）

なお、2025年10月の同誌では、永野と元マネージャー男性が、都内でシンガーソングライター・平井大のライブを一緒に観覧していたことが報じられている。当時も、永野と元マネージャー男性はプラダのデニムパンツを着用する“おそろコーデ”で、ライブ後は仲良くパスタ店で食事する姿も目撃された。

これまで二人三脚で仕事をしてきた以上、退所後もいい関係性を築いているのは当然だろう。だが、必要以上に距離感の近い様子に、Xでは呆れ声も寄せられている。

《永野芽郁ちゃって、、男好きだよね》

《何か段々肉食系が強くなってきたな。》

不倫疑惑が飛び出した当時、共演者との距離の詰め方への指摘が続出していた永野。映画『からかい上手の高木さん』の舞台挨拶中、高橋文哉の顔についた糸くずを取ったり、映画『はたらく細胞』の舞台挨拶で、佐藤健に「これからも一緒にいてください」とにこやかに呼びかけたりしたことが蒸し返され、“あざと女子”のイメージが強くなっていた。

「永野さんは、人との距離感がもともと近いタイプのようですが、不倫疑惑で活動休止に追い込まれた経緯がある以上、異性との接し方には多少の注意が必要になりそうです。しかし、今回の報道を見るに、手痛い失敗を経ても、異性との距離感はいまだ変わっていないことが伺えますね」（同前）

着々と整いつつある復帰への足掛かり。自らの奔放な振る舞いが、その道を阻むことにならなければよいのだが……。