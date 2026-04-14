バターバトラーの10周年記念♡限定パッケージ＆特典キャンペーン開催

バター好きにはたまらないブランドから、特別な節目を祝う企画が登場♡バターバトラーが10周年を迎え、限定パッケージ商品やノベルティキャンペーンなど、盛りだくさんの内容で展開されます。日頃の感謝を込めた特別なラインナップは、この時期だけの楽しみ。今しか手に入らない魅力的なアイテムをチェックしてみてください♪

限定セレクション登場♡

「バトラーセレクション 10周年記念限定パッケージ」は16個入で3,240円（税込）。

内容はバターフィナンシェ8個とバターガレット8個の詰め合わせ。ブランドを代表する人気商品を、10周年限定デザインで楽しめる特別な一箱です。

販売は2026年4月15日（水）より順次開始。※期間限定の為、無くなり次第終了。

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ノベルティキャンペーン♡

税込4,320円以上の購入で、オリジナルキーホルダーをプレゼント。

第1弾（4月）はミニチュアサイズ、第2弾（7月）は原寸大、第3弾（10月）はショッパーデザインと、全3回展開されます。

さらにLINEミニアプリでスタンプを集めると追加特典も用意。※数量限定につき無くなり次第終了。

10周年イベントも注目

特設ページではブランドの歴史やキャンペーン情報を随時公開。

さらに復刻商品や限定イベントの企画も進行中で、ファンには見逃せない内容です。各店舗でも順次展開される予定なので、チェックしておきたいポイントです。

感謝を込めた特別な一年

バターバトラーの10周年は、これまでの感謝を込めた特別な企画が満載♡限定商品やノベルティを通して、ブランドの魅力を改めて楽しめる機会となっています。

お気に入りのスイーツとともに、特別な一年をぜひ満喫してみてください♪