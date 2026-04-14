ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、コムドットが、2600万円を賭けて、最後の大勝負をする一幕があった。

【映像】2600万円を賭けた“最後の勝負”

同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

30時間に及ぶ過酷な企画を繰り広げたコムドット。1億円あった賞金も、激闘の末に179回ものパイを浴び、4分の1の2600万円まで減少。ひゅうがは、最も過酷だったミッションを振り返り、「初っ端の鬼ごっこが効いた。あれで1700万減った…」と、その厳しさを噛み締めた。

そして、最後にぴあアリーナのステージに用意された企画「一撃ついたてじゃんけん」。コムドットの代表1名と対戦相手がついたて越しにじゃんけんを行い、1分以内であれば、出した手を何度変えても構わないという高度な心理戦だ。勝利すれば2600万円を全額獲得できるが、負ければ一瞬ですべてがゼロになる。この大勝負に、やまとが挑むこととなった。

対戦相手は芸人チーム。市川團十郎に変装したレイザーラモンRGが選ばれ、現場には異様な緊張感が漂う。じゃんけんを前に、やまとは、「今チャンネル登録400万人で5億円の事務所を持っていて、YouTuberの中で成功しているポジションにいるが、安定しているのは面白くない。今年から挑戦をテーマに、改めて気合い入れ直していく中でいただけた仕事。もちろん賞金のために僕たち頑張ってきたんですけど、本当に素敵な経験をさせていただけた、ABEMAに感謝しています」との想いを語った。

そして、「最初はグー、じゃんけんぽん！」という号令とともに勝負が始まるが、両者はついたて越しに手を出したまま動かない。1分間、心理的な駆け引きが続く中で、やまとは「僕、変えたくないっす」と言い放った。

結果は、RGが「パー」、やまとが「チョキ」を出し、コムドットの勝利。じゃんけんを制したやまとは、「めちゃくちゃ怖かったっす。人生で2600万円かかってるじゃんけんなんて二度とできない。ほっとしてます」と安堵。コムドットが勝利を掴み取る最高の幕引きとなった。