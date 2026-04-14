花澤香菜、ハライチ・岩井の“おばさん扱い”に激怒「なんてこと言うんだ！お前は（笑）」
『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで人気の声優・花澤香菜が、14日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：47）に生出演。MCのハライチ・岩井勇気の“おばさん扱い”に激怒した。
【写真6枚】“おばさん”なんて呼ばせない…かわいすぎる花澤香菜、赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露
この日は、同局系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）でW主演を務める、俳優の佐藤二朗と橋本愛が出演予定だった。だが、冒頭、MCのハライチ・澤部佑が、佐藤の登場を予告するとともに「橋本愛さんも出演予定だったんですが、のどの痛みと体調不良でお休みということでお大事になさってください」と橋本が休演することと、その理由を説明した。
番組中盤、澤部は「橋本愛さんと好きな男性の仕草についてトークをしようとしてたんですって。ということで、ここからは（橋本不在でも企画を進行）します」と強引に企画進行。
すると、岩井が「するの？この、おっさん、おばさんだけで？（笑）」と共演陣を見渡す。その様子に澤部は「失礼な！」といい、花澤を指さすと、花澤も「失礼な！」と言って立ち上がり「なんてこと言うんだ！お前は（笑）」と激怒。岩井は「怒られた（笑）」と笑顔で受け止め、澤部は「おばさんの怒り方（笑）」とツッコんでいた。
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この日は、同局系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）でW主演を務める、俳優の佐藤二朗と橋本愛が出演予定だった。だが、冒頭、MCのハライチ・澤部佑が、佐藤の登場を予告するとともに「橋本愛さんも出演予定だったんですが、のどの痛みと体調不良でお休みということでお大事になさってください」と橋本が休演することと、その理由を説明した。
すると、岩井が「するの？この、おっさん、おばさんだけで？（笑）」と共演陣を見渡す。その様子に澤部は「失礼な！」といい、花澤を指さすと、花澤も「失礼な！」と言って立ち上がり「なんてこと言うんだ！お前は（笑）」と激怒。岩井は「怒られた（笑）」と笑顔で受け止め、澤部は「おばさんの怒り方（笑）」とツッコんでいた。