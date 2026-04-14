◇ナ・リーグ カブス7−13フィリーズ（2026年4月13日 フィラデルフィア）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのフィリーズ戦に「3番・DH」で先発出場。8回の第5打席で今季初打点となる左前適時打を放ち、4打数1安打1打点だったが、投手陣が13失点と打ち込まれ、敗戦を喫した。

初回1死一塁の第1打席は遊ゴロ併殺でチャンスをつぶすと、3回の第2打席も遊ゴロに倒れた。5回1死一塁の第3打席は四球を選んで出塁し、7回2死二塁の第4打席は中直だった。

2−13の8回、カブス打線が反撃をはじめ4点を返し、なおも2死一、三塁で第5打席を迎えると、相手2番手・ジョンソンの内寄りスライダーを捉え、左前に運んで三塁走者が生還。7点目を奪った。これが今季初適時打で初打点となった。

ただ、先発したアサドがフィリーズ主砲シュワバーに2打席連続本塁打を浴びるなど、5回途中11安打9失点と大乱調。後を継いだ救援陣も失点し、15安打13失点と投壊。打線が終盤に反撃したものの及ばずカード初戦を落とした。

鈴木は3月に行われたWBCの準々決勝、ベネズエラ戦で盗塁を試みた際、右膝を負傷。キャンプに合流した後、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断され、開幕はIL入りで迎えた。

今月10日（同11日）のパイレーツ戦でメジャー復帰。前日12日（同13日）の同戦は3打数無安打も同点の9回1死一、三塁で四球を選んで出塁し、次打者・ケリーのサヨナラ打をお膳立てした。