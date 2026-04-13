【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“崩れ方”までキレイ。2026春ベースメイクの正解
朝はきれいに仕上がっていたメイク。時間の経過とともに「どこか疲れて見える」と悩む人は少なくありません。中でもベースメイクは“仕上がり直後”よりも、“時間が経ったときの見え方”で印象が大きく変わるもの。2026年春は、崩れを防ぐことよりも“崩れてもきれいに見える”設計が鍵です。それだけで日中の肌印象はぐっと整います。
「作り込みすぎない」で崩れ方が変わる
カバー力を優先してファンデーションを重ねると、仕上がりは整って見えますが、時間の経過とともにヨレやすくなるもの。今季は、最初から完璧に整えるのではなく、“薄く均一に整える”ことがポイントです。
「パウダーをのせすぎない」で乾燥感を防ぐ
崩れを防ごうとしてフェイスパウダーを全体に重ねると、時間が経ったときに乾燥や粉っぽさが目立つことも。
2026年春は、パウダーは必要な部分だけに。皮脂が出やすいTゾーンや小鼻まわりに軽くのせる程度でも、十分にバランスは整います。ツヤを残す余白をつくることで、肌全体が自然に見え、崩れ方にも差が出ます。
「直しやすい仕上げ」を意識する
ベースメイクは“崩れないこと”よりも、“直しやすい状態にしておくこと”も重要。厚く仕上げるほど、重ねたときにムラになりやすくなります。
あらかじめ薄く整えておくことで、日中はティッシュオフや軽いなじませだけでも十分に整います。仕上げの段階で“メイク直し前提”の余白を残しておくことが、結果的にきれいな状態を長く保つポイントです。
▲余分な皮脂をティッシュで軽くオフし、指でやさしくなじませたあと、小鼻やTゾーンにだけパウダーをのせることで、崩れても自然に整った肌印象をキープできます
2026年春のベースメイクは“崩れてもきれい”が正解。最初から作り込みすぎず、軽やかに整えることで、時間が経っても印象は変わりにくくなります。まずは「仕上げすぎていないか」を見直すことから、今のベースメイクをアップデートしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容はヘアメイクアップに関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼しっかりフルメイクvs引き算メイク、若々しく見えるのはどっち？大人世代の“メイクの分かれ目”