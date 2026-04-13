ラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」の公式Xが4月13日までに更新され、お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之さん（47）が合格した大学名を公表した。



【写真】ナイツ土屋さんの新作「壺」

公式Xは「ナイツ土屋さん大学合格 なんと...日本大学藝術学部！日藝！」とコメントし、大学名を公開。同番組パーソナリティを務める高田文夫さんが同大学のOBにあたるとして、「高田センセの後輩に！！ 47歳の美大生を応援しましょう」と声援を送った。



大学名を知ったネットユーザーは、「ええええ！！」「なんと！！」「まさかの！」「日芸かなと思ってました」「尊敬します」「いつまでも挑戦し続けること、すばらしいですね！」「美大生おめでとうございます」「土屋さんの絵もナイツの漫才も大好きです」などと反応した。



土屋さんは10日、自身のインスタグラムを通じて、「実はこの2年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と報告し、話題に。



今後の活動については「残りの人生で、なるべく多くの良い絵を描ける画家になれるよう励んでいきたいです。もちろん漫才をもっともっとやりながら」と力強くつづり、「壺」と題した新作の油絵も披露。



「笑う客席の中でも一際輝いて見える、苦しそうなくらいツボにハマってるお客さんです。例えばこんな自分にとっての絶景も、もっと人に伝わる美しい絵にしてみたいと思い、美術の師匠を求めて大学を目指しました」（土屋さん投稿から引用）