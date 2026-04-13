【ペッパーランチ】グランドメニュー改定!カレーメニューの全国販売開始、一部商品は価格改定

ペッパーランチは、2026年4月22日から、ペッパーランチのグランドメニューに新メニューを追加する。これまで一部店舗にて取り扱っていたカレーメニューの販売を全国へ拡大するほか、ステーキ商品にはカルビメニューが複数登場する。あわせて、一部商品の価格を改定する。

【すべてのメニュー画像はこちら】カルビから出た旨みたっぷりの油をご飯と混ぜて焼飯にする「カルビキムチ焼飯」など

〈グランドメニュー 追加商品一覧〉

【販売日】

2026年4月22日〜

【対象店舗】

ペッパーランチ、ペッパーランチPLUSの全店

※東京競馬場店を除く

◆牛カルビキムチーズペッパーライス

ライスS:税込1,050円

ライスM:税込1,090円

ライスL:税込1,180円

カルビのこってりとした旨みと、甘みのあるキムチによくマッチしたチーズのコク、シャキシャキとしたコーンとキムチの歯ごたえが楽しめる。

◆ブロッコリーチキンペッパーライス

ライスS:税込830円

ライスM:税込870円

ライスL:税込960円

チキンならではの食べやすさとゴロッとした存在感、ブロッコリーの歯ごたえが楽しめる。

◆カルビ&カットステーキ(60g)

税込1,280円

◆カルビ&ハンバーグ(※)

税込1,280円

◆カルビ&肉塊ハンバーグ(※)

税込1,580円

◆カルビ&ステーキ(110g)(※)

税込1,580円

◆ランチ カルビキムチ焼飯

税込1,090円

カルビから出た旨みたっぷりの油をご飯と混ぜて焼飯にして食べるメニュ。

◆オニポテサラダ

税込200円

ポテトサラダの上にフライドオニオンをのせた、ザクザク食感がたのしめる仕立て。

◆ペッパー式 TKG

税込350円

◆トッピング クワトロチーズ

税込120円

チェダー、ゴーダ、サムソ、モッツァレラの4種をブレンドした。

◆トッピング クワトロチーズW

税込240円

◆トッピング ほうれん草

税込120円

◆トッピング さつまいも

税込150円

◆トッピングハンバーグ(※)

税込580円

※一部店舗のみで取り扱う。