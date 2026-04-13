娘が語る細木数子の晩年と最期…タッキー弔問と「地獄に堕ちるわよ」の言葉に込めた想い【2026年3月バズり記事4位】

2026年3月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第4位はNetflixのドラマ『地獄に堕ちるわよ』で話題の細木数子さんの娘、かおりさんのインタビュー記事だ。



【画像】引退後、愛犬とお散歩する細木数子さんの姿





2026年3月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。

第1位は、いわき市で3月11日に給食の赤飯が廃棄されてしまったという事件の記事だ。「大震災の追悼の意を表すべき日なので、赤飯はふさわしくない」との判断は正しかったのか。市に取材した。

第2位は、今も続くイラン攻撃の記事だ。この攻撃で得をしたのは誰だったのか。

第3位はWBCのアメリカ1次リーグ敗退危機についての記事、第4位はNetflexドラマ化で話題の細木数子氏の娘のインタビュー記事、第5位は元シェイプUPガールズ中島史恵さんのインタビュー記事です。

第1～5位のランキングは以下の通り。

第1位

「卒業を祝って何が悪い」3.11に給食の赤飯2100食が廃棄で大炎上…「赤飯は法事などで食べられることもある」といった声も、いわき市の判断に広がる波紋



第2位

イラン攻撃の真の勝者はトランプではない…アメリカの世論が引き裂かれるのを傍目に「ひとり勝ち」した人物の名前



第3位

〈WBC〉アメリカ一次リーグ敗退なら、実は侍ジャパンに生じる3つの「大きな損失」



第4位

娘が語る細木数子の晩年と最期…タッキー弔問と「地獄に堕ちるわよ」の言葉に込めた想い



第5位

不妊治療、子宮全摘、終活…元シェイプUPガールズ中島史恵57歳が明かす“女性の決断”と「今が幸せ」と言えるワケ

↓以下記事本編

「地獄に堕ちるわよ」――。強烈な決め台詞とともに、“六星占術”ブームを巻き起こし、2000年代のテレビ界を席巻した占い師の細木数子。全盛期の裏で見せていた弱音や、タッキーこと滝沢秀明との交流秘話、そして「地獄に堕ちるわよ」という言葉に込めた想い…。“女帝”と呼ばれた細木数子の全盛期から晩年、そして最期の瞬間を、娘の細木かおりさんが語った。（前後編の後編）

タッキーが自宅弔問…葬儀で「花がなかった」裏事情

――“六星占術”ブームが巻き起こった2000年代初頭、かおりさんはどのような生活を送っていたんですか？

細木かおり(以下、同) 母が数々のテレビ番組に出演していたとき、私は神奈川で３人の子育て真っただ中でした。母が収録終わりにロケバスで訪ねてきたこともあったりして。でも細木数子の姪であることは、周囲にはずっと隠していました。

――それはなぜですか？

細木数子目当てで寄ってくる人がいたり、根ほり葉ほり聞かれたりするのが嫌だった。なにより子どもが危険な目に遭うのが怖かったので。

――全盛期の細木数子さんは、どのようなスケジュールで働いていたんですか？

母は仕事人間だったので、休むことはほとんどなかった。平日はテレビ出演とマスコミの取材対応、土日は個人鑑定と講演会でみっちりスケジュールが入っていましたね。

――弱音や愚痴をかおりさんに吐くことはあったんでしょうか？

ありましたよ。誹謗中傷を受けたり、あることないことマスコミに報道されて、反論できないストレスはあったと思います。「世のため人のために働いてんのに、なんでこんなこと言われんだろうね…」ってぼやいたりしてましたけど。

――当時、数々の冠番組を持っていた細木数子さんですが、共演者がご自宅に遊びにきたことは？

ありましたね。タッキー（滝沢秀明）が一人で来たこともあったし、有田さん（くりぃむしちゅー）とホリケンさん（ネプチューン）と一緒に来たこともありました。

――タッキーが自宅に⁉ それは羨ましい！

タッキーは、母の訃報を聞いたときも「ご自宅に伺ってもいいですか」と、すぐ連絡をくださいました。葬儀場だと報道陣がたくさんいて、ご迷惑になるかもしれないから、と気を遣ってくださって。出棺前の母を前に「数ちゃん、元気でね」と手を合わせて、お別れをしてくれました。当時マスコミでは「タッキーからの花がなかった」って記事が出てましたが、本当に義理堅い方だなと思いました。

全盛期での引退、六星占術の継承、そして晩年と最期

――まだまだ引っ張りだこだった時期に、TVの一線から退いた理由は？

本来、六星占術をもとに個人鑑定や講演会を開いて、悩んでいる人を助けてきた。書籍が売れたことを機にTVに出始めて有名になりましたけど、そういった自分の原点に返りたかったんだと思います。

――六星占術はどういった流れで継ぐことになったんですか？

母は「80歳で引退したい」「ハードスケジュールから解放されて、晩年は人間らしい生活を送りたい」とずっと言ってました。それで、私が30歳ぐらいのときに、母から「そろそろ考えてよ」って言われて。

――そのときの心境は？

最初は冗談かと思ったんです。でもそこから５年経って、母が高齢になったことで、マネージャーとしてガッツリ携わるようになりました。ただ、個人鑑定だけは、長年一緒に働いているスタッフさえも入れない空間だったんです。でも、母から「横に座って聞きながら学びなさい」と言われて、そこで私も周りも初めて「これは本気だ」と感じたんです。

――継承するうえで、細木数子の娘というプレッシャーや葛藤はありましたか？

母から「細木数子にならなくていい」と言われたのは、すごく大きかったなって思います。細木数子の信念や教え、占術的なことは引継ぎつつ、時代に合わせた発信の仕方をしたり、「自分らしく人の助けになる行動をすればいい」ということだったので。

――細木数子さんは晩年、どのように過ごされていたんですか？

孫やひ孫と遊んだり、家族との時間を大切にゆったり過ごしていました。母は昔から「病院で死ぬのは嫌だ。私は絶対、家族全員に見守られながら自宅のベッドで逝きたい」と言っていたんですが、最後の最後まで自分の望みを叶えた、いかにも細木数子らしい最期でした。

――どんな最期だったんでしょうか？

80歳を超えてもタバコを吸ってたので、何度も肺炎を繰り返してたんです。前日に発熱して抗生剤を打ってもらい、私が「大丈夫そう？」って聞くと、「大丈夫」とだけ返ってきて。それが親子で交わす最後の言葉になりました。翌朝、主治医から「ちょっと呼吸が…」って言われて、ひ孫も含めて家族みんなに見守られながら自宅のベッドで静かに旅立ちました。

決め台詞「地獄に堕ちるわよ」の真意

――今回、Netflixドラマのタイトルにもなった「地獄に堕ちるわよ」という決め台詞は、どのようにして生まれたんでしょうか？

私も母に聞いたことがあるんです。「どうして人が死んで不幸になるみたいな、あんなキツイ言い方をするの？」って。そしたら「あんたね、そこまで言わないと人は気付かないのよ」と言ってました。例えば、「『気を付けてくださいね』と伝えるより、『地獄に堕ちるわよ』って言われたほうが、本人も『やば…』ってなるでしょ。修正してあげたいから言ってあげてんじゃない」と、本人にはそういう思いがあったみたいです。

――かおりさんもプライベートで「地獄に堕ちるわよ」と言われたことはあったんですか？

ありましたよ。「そういう無駄なことばっかりやってるとね…」とか「旦那に対してそういう物言いしてるとね…」とか、「本当に不幸になって地獄に堕ちるわよ」って言われたことはありました。でも私にとっては、昔の人がよく言う「バチが当たるわよ」みたいな感覚で、注意喚起の一つという受け止め方でした。とはいえ、世の中の人からしたら、赤の他人に、あんな威圧的な感じで言われたら…そりゃあ“パワーワード”ですよね（笑）。

――著書は累計１億冊以上を売り上げ、ギネス世界記録にも認定されていますが、なぜここまで“六星占術”がブームになったとお考えですか？

六星占術って、当たる当たらない以前に、生きるうえでの心の在り方や土台になる部分をとても大事にしているんです。運気が悪い場合でも、その先に救いの手を差し伸べて、責任を持ってその人の人生を導く思いがある。それが長く愛される理由だと思います。

――ズバリ、細木数子さんの人生を一言で表すと？

やっぱり「波乱万丈」じゃないですか。戦争も経験して、結婚と離婚も経験して、戦後の焼け野原から商売を始めて上手くいったと思いきや、騙されて借金を背負ったり…そんな展開が目まぐるしい人生ってあるのかって驚きますよね。

――ドラマでは、どういう視点で細木数子さんの人生を観ていただきたいですか？

占い師どうこうより、戦中戦後の昭和を歩んできた一人の女性の人生として観てほしいです。今の時代では「えっ…」って思うことも、終戦直後は「そうでもしないと生きていけなかった」という描写もあると思う。それを正当化するわけではなく、そういう経験を積んできた人だったんだなって温かい目で観てほしいです。

――細木数子さんに一言伝えるとしたら？

「本当、お疲れ様でした。ありがとう」って伝えたいです。世間に叩かれたり、賛否両論はありましたけど、それでも最後まで自分の軸をブレずに全うしたのは、誰にでも真似できることではないので。

――お母様は今、天国にいらっしゃると思いますか？

私は、母は天国にいると思っていますね。

取材・文／木下未希